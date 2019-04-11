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Зенит
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ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Олег Шатов не сыграет с "Анжи"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не примет участия в матче 23-го тура РПЛ с "Анжи" из-за травмы.

Футболист до сих пор работает по индивидуальной программе. О сроках восстановления перед открытой тренировкой сообщит Сергей Семак.

В текущем сезоне 28-летний Шатов забил 3 гола в 14 матчах чемпионата России.

Bobsoccer
Теги: Шатов Зенит Анжи
Сегодня, 10:18
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#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 11:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Шатов уже алесс... Вот сколько он или не играет, или "плачет на камеру"? Не впору ли попросить его из команды? У нас что, деньги слишком лишние? Ну, похоже на то...


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  suarez   (Сегодня, 11:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Олег, не пора ли вернуться в Урал или в «ВИЗ-Синара»?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:42)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Ну все, еще и Заболотный форму потерял, теперь Зенит наверняка проиграет
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 10:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Какая неожиданность.Очередная больная пятка поломанная в сауне до конца сезона.Когда там у этого хромого контракт истекает?Я бы на месте клуба пригласил Сутормина и в тот же день расторг контракт с Шатовым.Чем быстрее,тем лучше.Если ножки болят пора со спортом заканчивать,а не годами деньги получать не работая.Уверен отмени лимит большинство паспортистов из всех ведущих клубов оказались бы игроками Фнл и Пфл в два счета.С окладом раз этак в сто меньше.Но этого не произойдет.Тогда агенты не смогут наживаться,вы думаете лимит ради сборной?Нет,всего лишь откаты агентов которые стригут на бездарях миллионы и все разумеется в доле и шоколаде.И РФС и агенты и бездари у которых зарплата как у звезд в Европе и теплое местечко в сборной и в клубе,которое не нужно даже зарабатывать.Выбора то не у сборной,не у клуба при лимите нет по сути.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 10:23)
  • +3
  •  (3)

о, а он еще играет
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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