Россия РПЛ 2018/19
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«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура
Этим летом Сергей Шнуров и его «Ленинград» планируют провести стадионный тур по всей стране. В Москве главная поп-группа последних лет собирается выступать на домашней арене «красно-белых», что страшно не нравится фанатам.
Лидера одной из самых скандальных музыкальных коллективов в столице любят не очень. Если, конечно, речь не идёт о его постоянных слушателях. Вообще, есть за что. Из давних поводов – один из хитов «Москва, по ком звонят твои колокола».
Если вы не сильно кайфуете от того, что делает Шнур, будет достаточно одного припева.
Но если бы проблема была исключительно в противостоянии двух главных городов нашей страны. Шнуров стойко ассоциируется с футбольным клубом «Зенит». Немудрено, учитывая, что исполнитель старательно идентифицирует себя в публичном пространстве именно как житель Петербурга. А какой петербуржец без боления за главную команду в городе?
За пруфами далеко ходить не придётся. Раз
И два
Из поводов свежих - выступление на скандальном питерском канале Z+. Тогда Шнуров вместе с Лебедевым перед игрой «Спартак» - «Зенит» устроили батл, выясняя, какая же из столиц на самом деле круче. Форму, в которой всё это проходило, мы уже комментировали и возвращаться не очень и хочется.
«###### [ужас] как стыдно». Во что вляпался «Зенит», запустив клубный канал?
В общем, бэкграунд – и отношение болельщиков клуба, который больше остальных считается именно московским (и народным), к Шнурову – приблизительно понятно.
Вчера официальный твиттер «красно-белых» опубликовал запись
Коллеги из «Зенита» моментально отреагировали роскошным подколом
Оценил даже официальный твиттер РПЛ
А вот болельщики «красно-белых» не оценили. Один из самых заплюсованных комментариев
Дальше пошло ещё жёстче
Руководство своего клуба болельщики «Спартака» не очень любят
Вспомнили и про капитана
И про один из лозунгов
Ну и всё в таком духе
Кое-кто просто намекал на то, что официальный твиттер «красно-белых» не должен делать такие анонсы. В конце концов, у стадиона есть свои собственные социальные сети.
Пиарщики «Спартака» начали реагировать на эти высказывания банами. Несколько ответов посмотреть уже не получится. Но кто знает, вдруг там была совсем лютая дичь.
А как вы относитесь к это ситуации?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: «Фонтанка», «Ландскрона»
Лидера одной из самых скандальных музыкальных коллективов в столице любят не очень. Если, конечно, речь не идёт о его постоянных слушателях. Вообще, есть за что. Из давних поводов – один из хитов «Москва, по ком звонят твои колокола».
Если вы не сильно кайфуете от того, что делает Шнур, будет достаточно одного припева.
Но если бы проблема была исключительно в противостоянии двух главных городов нашей страны. Шнуров стойко ассоциируется с футбольным клубом «Зенит». Немудрено, учитывая, что исполнитель старательно идентифицирует себя в публичном пространстве именно как житель Петербурга. А какой петербуржец без боления за главную команду в городе?
За пруфами далеко ходить не придётся. Раз
И два
Из поводов свежих - выступление на скандальном питерском канале Z+. Тогда Шнуров вместе с Лебедевым перед игрой «Спартак» - «Зенит» устроили батл, выясняя, какая же из столиц на самом деле круче. Форму, в которой всё это проходило, мы уже комментировали и возвращаться не очень и хочется.
«###### [ужас] как стыдно». Во что вляпался «Зенит», запустив клубный канал?
В общем, бэкграунд – и отношение болельщиков клуба, который больше остальных считается именно московским (и народным), к Шнурову – приблизительно понятно.
Вчера официальный твиттер «красно-белых» опубликовал запись
Концерт группы «Ленинград» на @otkritiearena!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 10, 2019
В 2019 году группа «Ленинград» проведет грандиозный стадионный тур по городам России. 14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене».
Приобретайте билеты на сайте https://t.co/OLUfJTWJ77 pic.twitter.com/y60qSJVi1t
Коллеги из «Зенита» моментально отреагировали роскошным подколом
Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво ? pic.twitter.com/CbR5p96Ubl— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 10, 2019
Оценил даже официальный твиттер РПЛ
April 10, 2019
А вот болельщики «красно-белых» не оценили. Один из самых заплюсованных комментариев
Дальше пошло ещё жёстче
Руководство своего клуба болельщики «Спартака» не очень любят
Вспомнили и про капитана
И про один из лозунгов
Ну и всё в таком духе
Кое-кто просто намекал на то, что официальный твиттер «красно-белых» не должен делать такие анонсы. В конце концов, у стадиона есть свои собственные социальные сети.
Пиарщики «Спартака» начали реагировать на эти высказывания банами. Несколько ответов посмотреть уже не получится. Но кто знает, вдруг там была совсем лютая дичь.
А как вы относитесь к это ситуации?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: «Фонтанка», «Ландскрона»
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