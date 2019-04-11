«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура

Концерт группы «Ленинград» на @otkritiearena!



В 2019 году группа «Ленинград» проведет грандиозный стадионный тур по городам России. 14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене».



Приобретайте билеты на сайте https://t.co/OLUfJTWJ77 pic.twitter.com/y60qSJVi1t