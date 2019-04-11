Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров
Как вы относитесь к проведению концерта Шнурова на стадионе «Спартака»?



 

«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура

Этим летом Сергей Шнуров и его «Ленинград» планируют провести стадионный тур по всей стране. В Москве главная поп-группа последних лет собирается выступать на домашней арене «красно-белых», что страшно не нравится фанатам.

Лидера одной из самых скандальных музыкальных коллективов в столице любят не очень. Если, конечно, речь не идёт о его постоянных слушателях. Вообще, есть за что. Из давних поводов – один из хитов «Москва, по ком звонят твои колокола».

Если вы не сильно кайфуете от того, что делает Шнур, будет достаточно одного припева.

Но если бы проблема была исключительно в противостоянии двух главных городов нашей страны. Шнуров стойко ассоциируется с футбольным клубом «Зенит». Немудрено, учитывая, что исполнитель старательно идентифицирует себя в публичном пространстве именно как житель Петербурга. А какой петербуржец без боления за главную команду в городе?

За пруфами далеко ходить не придётся. Раз

«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура

И два


Из поводов свежих - выступление на скандальном питерском канале Z+. Тогда Шнуров вместе с Лебедевым перед игрой «Спартак» - «Зенит» устроили батл, выясняя, какая же из столиц на самом деле круче. Форму, в которой всё это проходило, мы уже комментировали и возвращаться не очень и хочется.

«###### [ужас] как стыдно». Во что вляпался «Зенит», запустив клубный канал?

В общем, бэкграунд – и отношение болельщиков клуба, который больше остальных считается именно московским (и народным), к Шнурову – приблизительно понятно.

Вчера официальный твиттер «красно-белых» опубликовал запись


Коллеги из «Зенита» моментально отреагировали роскошным подколом


Оценил даже официальный твиттер РПЛ


А вот болельщики «красно-белых» не оценили. Один из самых заплюсованных комментариев


Дальше пошло ещё жёстче


Руководство своего клуба болельщики «Спартака» не очень любят


Вспомнили и про капитана


И про один из лозунгов


Ну и всё в таком духе


Кое-кто просто намекал на то, что официальный твиттер «красно-белых» не должен делать такие анонсы. В конце концов, у стадиона есть свои собственные социальные сети.

Пиарщики «Спартака» начали реагировать на эти высказывания банами. Несколько ответов посмотреть уже не получится. Но кто знает, вдруг там была совсем лютая дичь.

А как вы относитесь к это ситуации?

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: «Фонтанка», «Ландскрона»
Теги: Зенит Спартак Федун Измайлов Глушаков
Сегодня, 11:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(3)
#16  Blessing  Спб (Сегодня, 12:57)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
видно мат через слово им нравится

Мы не ругаемся матом, мы на нём разговариваем, пень.

Цитата: SergioV
С Федуном давно всё ясно.

Да, разве уравновешенный человек в своём уме, купил бы спартак.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#15  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:48)
  • -1
  •  (5)
online

И вообще нечего делать этому провинциальному закомплексованному хаму и пошляку ни на Открытии ни , собственно, в Москве. По области выблевывается пусть

А вообще смешно, от генов и судьбы не убежишь - символ и квинтэссенция "культурной" - мат, блат и абсолютная второстоличность. Эталонная
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#14  Expert59   (Сегодня, 12:48)
  • 0
  •  (2)
online

Я россиянин,
Всё говно в России уже давным давно приплыло и плотно осело у вас дорогой ты мой народный болела.
Регистрация: 28.07.2018 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:45)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Я россиянин
Не хочу обидеть основную массу питерцев, но всё говно в Россию плывёт именно их этого города.

Так там окно
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:34)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
говно минусует. видно мат через слово им нравится. петушары
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#11  Серж1  Питер (Сегодня, 12:33)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ну в ответку приглашаем вашего назарова к нам в Питер в летний сад,пусть вирши свои читает laughing
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#10  Я россиянин  Россия (Сегодня, 12:33)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не хочу обидеть основную массу питерцев, но всё говно в Россию плывёт именно их этого города.


--------------------
Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#9  alex-1958   (Сегодня, 12:29)
  • -1
  •  (3)

robinzen,
ты что то попутал парень насчёт жоп это к вам МИРОВЫМ лидерам по этим делам
Регистрация: 4.02.2017 [жалоба]
#8  Skald  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:21)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего против Шнура не имею, Шнур как Шнур...но не на нашем стадионе, вы там вообще ку-ку что ли?
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#7  Брюзга  Рязань (Сегодня, 12:18)
  • +2
  •  (6)
online

Федун: продам родную маму. Дорого.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#6  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:09)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Я же говорил, будь в моих руках Динамо Киев, я бы тоже такую дичь творил.
С Федуном давно всё ясно.
Если бы Путинг звездюлей не надавал, можно было и какое-гибудь Эхо Москвы позвать на акцию Навального "Верните оккупированный Крым!"

полностью согласен.

ГАВНО А НЕ ГРУППА. Исполняет музыку для дебилов. Федуну самое то.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#5  SergioV  Белгород (Сегодня, 11:51)
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Я же говорил, будь в моих руках Динамо Киев, я бы тоже такую дичь творил.
С Федуном давно всё ясно.
Если бы Путинг звездюлей не надавал, можно было и какое-гибудь Эхо Москвы позвать на акцию Навального "Верните оккупированный Крым!"


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:47)
  • +4
  •  (8)

Цитата: yanus0407
Ну не нравится на стадионе Спартака - не давайте своего разрешения. А раз дали - какой смысл подливать масла в огонь? Опять журналюги накаляют обстановку падлы....

ну так это стадион банка открытие, а не спартака
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#3  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 11:40)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Ну не нравится на стадионе Спартака - не давайте своего разрешения. А раз дали - какой смысл подливать масла в огонь? Опять журналюги накаляют обстановку падлы....


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#2  junga  Сочи (Сегодня, 11:32)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Концерт будет состоять исключительно из песен про Зенит, ну и в конце "Почём колокола" куда ж без них


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 11:25)
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Дави культурой красножопых - в их логове!


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама