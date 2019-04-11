Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Финал Кубка России - 2018/19 примет "Самара-Арена"

Собрание РФС определило место проведения финального матча Кубка России — 2018/19.

Матч примет "Самара Арена". Встреча запланирована на 22 мая.

На данный момент прошли первые полуфинальные поединки Кубка России. "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" (2:2), а "Урал" победил "Арсенал" (1:0).

Ответные игры состоятся 15 мая.

Сегодня, 12:35
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