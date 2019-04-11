Россия РПЛ 2018/19
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Финал Кубка России - 2018/19 примет "Самара-Арена"
Собрание РФС определило место проведения финального матча Кубка России — 2018/19.
Матч примет "Самара Арена". Встреча запланирована на 22 мая.
На данный момент прошли первые полуфинальные поединки Кубка России. "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" (2:2), а "Урал" победил "Арсенал" (1:0).
Ответные игры состоятся 15 мая.
Матч примет "Самара Арена". Встреча запланирована на 22 мая.
На данный момент прошли первые полуфинальные поединки Кубка России. "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" (2:2), а "Урал" победил "Арсенал" (1:0).
Ответные игры состоятся 15 мая.
Определено место проведения финального матча Олимп Кубка России сезона 2018/19. Титульный поединок состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена» в Самаре. pic.twitter.com/BSClRUPdiT— РФС (@official_rfs) April 11, 2019
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