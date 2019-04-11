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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился мнением об игре новичка команды Игоря Дивеева.

"Чтобы заиграть в команде, перед которой стоят самые высокие задачи, необходимо соответствовать определенным требованиям. Одно из главных заключается в умении справляться с психологическим давлением. Если для игрока это проблема, заиграть на серьезном уровне ему будет сложно.

После общения с Дивеевым стало понятно, что у него правильная психология, и он способен играть под давлением. Для Игоря нет разницы, выходить против "Спартака" или любого другого противника. Мнение, что мы рискуем, когда ставим его в состав, является ошибочным, поскольку Дивеев уже сейчас является готовым футболистом.

По моему убеждению, он будет прогрессировать и со временем вполне может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких", - цитирует Гончаренко клубная пресс-служба.
Теги: ЦСКА Гончаренко Березуцкий Игнашевич Дивеев
Сегодня, 13:20
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6
(1)
#6  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 15:34)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
В дерби смотрелся очень достойно!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#5  ДЯДЬКА   (Сегодня, 14:50)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Неадекватов бомбануло, у них то сплошь Маманы, Кверкелии, Боккети и прочая престарелая иноземщина.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#4  Я россиянин  Россия (Сегодня, 14:16)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чего так низко планку то? Да и планка деревянная..


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Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#3  Valar   (Сегодня, 13:46)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Пока рано говорить, парень совсем ещё молодой, но до уровня Березуцких и Игнашевича, которые играли в целом надёжно, но тоже не без косяков, вполне может дорасти, если, конечно, в прессе не будут постоянно петь дифирамбы, отвлекая внимание игрока от футбола


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#2  Matador1989  Уфа (Сегодня, 13:42)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Эх, а я думал он реально талантлив, а оказывается его предел это уровень Березуцких unamused
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
тоже мне великий уроовень.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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