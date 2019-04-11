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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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Водитель Соловчук: Мамаев с удара в прыжке сбил меня с ног

Пострадавший Виталий Соловчук рассказал о драке с компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева, после которой на футболистов было заведено дело и они оказались в СИЗО.

"Я работал водителем Ольги Ушаковой. Привез ее на утренний эфир около 6 утра и искал место, куда припарковать автомобиль. Высадил Ольгу Викторовну около концертного зала, где была студия Первого канала. Поехал к гостинице Пекин, узнал у таксистов, что можно припарковать.

Около семи утра открылась задняя дверь. В машину присела незнакомая девушка, от нее исходил запах алкоголя. У нее была бессвязная и сбивчивая речь. Она спросила, таксист ли я, и сказала, что ей холодно. Я попросил покинуть автомобиль. Она попросила остаться погреться. Сказал вежливо и культурно, что надо покинуть автомобиль. Через какое-то время молодой человек, открыл дверь и за руку вывел ее из машины. Они удалились.

Я завел авто и хотел уезжать. В это время рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в автомобиль. В районе правого колеса. Вышел посмотреть, поврежден ли автомобиль. На меня шли Мамаев, Кокорин и Протасовицкий. Спросил, кто кинул стакан, Кокорин сказал, что это он. Начались угрозы и оскорбления. Ребята спросили, почему я назвал кого-то из них петухом, но я не понимал, о чем речь. Старался уладить конфликт. Не понимал, почему они агрессивно настроены.

Я говорил тихо и спокойно, без выражений, которые могли бы их оскорбить. Это была шумная компания, которая привлекала к себе внимание. Это не смех и веселье, ребята пришли с конкретными претензиями. Запах алкоголя от них исходил. В какой-то момент Мамаев взял меня за подбородок. Мне было неприятно. Они с Кокориным стояли в обнимку. Я попытался убрать руку от лица. Она оба отшатнулись. Мамаев протянул руку мне в лицо и оттолкнул меня, а затем начал наносить удары. Я принялся убегать.

Я его не бил. Я поднял руки вверх. Я так понимаю, они продолжили стоять в обнимку. Кто-то быстрее соображал из них, кто-то не понимал, что надо делать. Было несколько ударов в область лица. Это были удары кулаком, очень быстрые.

Я оббежал машину и выбежал на тротуар. Обернулся — за мной бежит Мамаев и Кирилл Кокорин. Далеко не убежал, потому что машина была заведена. Да и смысл бегать? Когда за мной бежали Мамаев и Кокорин, первый споткнулся и упал. Кирилл попытался меня ударить, я оттолкнул его одной рукой. Мамаев подбежал и в прыжке ударом ноги или руки сбил с ног.

Мамаев упал сам. Кирилла Кокорина я левой рукой просто толкнул в правое плечо. Это даже был не толчок", — передает слова Соловчука Sport24.
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 13:26
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13
(2)
#13  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 15:32)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зачем так нагло пистеть,видео же есть!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#12  Skyline  СПБ (Сегодня, 14:54)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
врёт и не краснеет


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#11  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Футбол наше все
Ведь врет, это же очевидно.

+++++


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#10  Barmaley   (Сегодня, 14:52)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Победоносный Зенит
Такой весь белый и пушистый,а на самом деле...

А на самом деле у каждого гражданина есть право на самооборону любыми средствами и способами, когда пьяная и обдолбанная шариками толпа хулиганов начинает крушить его автомобиль. Автомобиль-это частная собственность на которую распространяется неприкосновенность. Это все равно что к вам в квартиру ломится пьяная толпа, типа "погреться хотим". А если скажет что пытались отобрать машину и угнать, тогда эта девушка может к ним в клетку присесть. А когда человек убегает, а его догогяют и бьют, это стопроцентная самооборона. Так как убегающий водитель для них угрозы уже не представлял никакой. будь я адвокатом автоводителя, они бы уже сидели по пяти статьям.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#9  Volodia379   (Сегодня, 14:37)
  • 0
  •  (2)

Мамаева можно понять!Он находясь в состоянии аффекта думал что идет матч и поэтому пробил нагой! Идиот! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#8  Футбол наше все   (Сегодня, 14:37)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ведь врет, это же очевидно.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#7  Antip7   (Сегодня, 14:13)
  • 0
  •  (0)

Цитата: suarez
Шо, опять?! Когда это закончится?! Аналитику по футболу давайте!!!

Сейчас в моде рукопашный бой, сайт потихоньку переквалифицируется
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#6  Я россиянин  Россия (Сегодня, 14:12)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даааа, это была первая в жизни Мамаева удачная бисиклета.


--------------------
Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#5  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:01)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Победоносный Зенит,
Ты про Кокошу?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#4  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 13:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Адвокат у него просто супер - такие сказки человек рассказывает. А на видео видно как он с одного удара уложил Кокорина младшего..А тут он просто невиновник...


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#3  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 13:52)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Мамаев с прыжке мощным ударом головы вместо мяча попал в меня
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 13:29)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Шо, опять?! Когда это закончится?! Аналитику по футболу давайте!!!
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Такой весь белый и пушистый,а на самом деле...


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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