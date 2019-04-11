Россия РПЛ 2018/19
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Водитель Соловчук: Мамаев с удара в прыжке сбил меня с ног
Пострадавший Виталий Соловчук рассказал о драке с компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева, после которой на футболистов было заведено дело и они оказались в СИЗО.
"Я работал водителем Ольги Ушаковой. Привез ее на утренний эфир около 6 утра и искал место, куда припарковать автомобиль. Высадил Ольгу Викторовну около концертного зала, где была студия Первого канала. Поехал к гостинице Пекин, узнал у таксистов, что можно припарковать.
Около семи утра открылась задняя дверь. В машину присела незнакомая девушка, от нее исходил запах алкоголя. У нее была бессвязная и сбивчивая речь. Она спросила, таксист ли я, и сказала, что ей холодно. Я попросил покинуть автомобиль. Она попросила остаться погреться. Сказал вежливо и культурно, что надо покинуть автомобиль. Через какое-то время молодой человек, открыл дверь и за руку вывел ее из машины. Они удалились.
Я завел авто и хотел уезжать. В это время рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в автомобиль. В районе правого колеса. Вышел посмотреть, поврежден ли автомобиль. На меня шли Мамаев, Кокорин и Протасовицкий. Спросил, кто кинул стакан, Кокорин сказал, что это он. Начались угрозы и оскорбления. Ребята спросили, почему я назвал кого-то из них петухом, но я не понимал, о чем речь. Старался уладить конфликт. Не понимал, почему они агрессивно настроены.
Я говорил тихо и спокойно, без выражений, которые могли бы их оскорбить. Это была шумная компания, которая привлекала к себе внимание. Это не смех и веселье, ребята пришли с конкретными претензиями. Запах алкоголя от них исходил. В какой-то момент Мамаев взял меня за подбородок. Мне было неприятно. Они с Кокориным стояли в обнимку. Я попытался убрать руку от лица. Она оба отшатнулись. Мамаев протянул руку мне в лицо и оттолкнул меня, а затем начал наносить удары. Я принялся убегать.
Я его не бил. Я поднял руки вверх. Я так понимаю, они продолжили стоять в обнимку. Кто-то быстрее соображал из них, кто-то не понимал, что надо делать. Было несколько ударов в область лица. Это были удары кулаком, очень быстрые.
Я оббежал машину и выбежал на тротуар. Обернулся — за мной бежит Мамаев и Кирилл Кокорин. Далеко не убежал, потому что машина была заведена. Да и смысл бегать? Когда за мной бежали Мамаев и Кокорин, первый споткнулся и упал. Кирилл попытался меня ударить, я оттолкнул его одной рукой. Мамаев подбежал и в прыжке ударом ноги или руки сбил с ног.
Мамаев упал сам. Кирилла Кокорина я левой рукой просто толкнул в правое плечо. Это даже был не толчок", — передает слова Соловчука Sport24.
"Я работал водителем Ольги Ушаковой. Привез ее на утренний эфир около 6 утра и искал место, куда припарковать автомобиль. Высадил Ольгу Викторовну около концертного зала, где была студия Первого канала. Поехал к гостинице Пекин, узнал у таксистов, что можно припарковать.
Около семи утра открылась задняя дверь. В машину присела незнакомая девушка, от нее исходил запах алкоголя. У нее была бессвязная и сбивчивая речь. Она спросила, таксист ли я, и сказала, что ей холодно. Я попросил покинуть автомобиль. Она попросила остаться погреться. Сказал вежливо и культурно, что надо покинуть автомобиль. Через какое-то время молодой человек, открыл дверь и за руку вывел ее из машины. Они удалились.
Я завел авто и хотел уезжать. В это время рядом с машиной разбился стеклянный предмет, и осколки полетели в автомобиль. В районе правого колеса. Вышел посмотреть, поврежден ли автомобиль. На меня шли Мамаев, Кокорин и Протасовицкий. Спросил, кто кинул стакан, Кокорин сказал, что это он. Начались угрозы и оскорбления. Ребята спросили, почему я назвал кого-то из них петухом, но я не понимал, о чем речь. Старался уладить конфликт. Не понимал, почему они агрессивно настроены.
Я говорил тихо и спокойно, без выражений, которые могли бы их оскорбить. Это была шумная компания, которая привлекала к себе внимание. Это не смех и веселье, ребята пришли с конкретными претензиями. Запах алкоголя от них исходил. В какой-то момент Мамаев взял меня за подбородок. Мне было неприятно. Они с Кокориным стояли в обнимку. Я попытался убрать руку от лица. Она оба отшатнулись. Мамаев протянул руку мне в лицо и оттолкнул меня, а затем начал наносить удары. Я принялся убегать.
Я его не бил. Я поднял руки вверх. Я так понимаю, они продолжили стоять в обнимку. Кто-то быстрее соображал из них, кто-то не понимал, что надо делать. Было несколько ударов в область лица. Это были удары кулаком, очень быстрые.
Я оббежал машину и выбежал на тротуар. Обернулся — за мной бежит Мамаев и Кирилл Кокорин. Далеко не убежал, потому что машина была заведена. Да и смысл бегать? Когда за мной бежали Мамаев и Кокорин, первый споткнулся и упал. Кирилл попытался меня ударить, я оттолкнул его одной рукой. Мамаев подбежал и в прыжке ударом ноги или руки сбил с ног.
Мамаев упал сам. Кирилла Кокорина я левой рукой просто толкнул в правое плечо. Это даже был не толчок", — передает слова Соловчука Sport24.
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