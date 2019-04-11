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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют

В здании Пресненского суда, где проходит заседание и допрашиваются свидетели по делу Кокорина и Мамаева, объявлена эвакуация в связи с подозрением на взрывное устройство.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:32
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11
(0)
#11  Barmaley   (Сегодня, 14:42)
  • +1
  •  (3)

Вот поэтому их в СИЗО и держат. Чтобы эти концерты по всей стране не покатились. А Малахов только и ждет, чтобы их выпустили и запустить "судебные расследования" на телеканалах.Надеюсь, что тот кто позвонил, присядет вместе с ними в клетку со временем.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#10  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 14:41)
  • -3
  •  (3)
online

Бомбануло, поди, у запитераста
Цитата: bk-sarmat
почему миранчуки

Блеснина проснулась после смены - и пока рот не занят - позвонила


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#9  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 14:37)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Колян Безмолвный
Наверное Миранчуки!

почему миранчуки smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#8  Усы Дзюбы   (Сегодня, 14:27)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
фекальная мина? очень оригинально smile
Регистрация: 10.04.2019 [жалоба]
#7  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:23)
  • -1
  •  (1)

Хороший пиар ход. Фемида осваивается в шоу-бизнесе!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#6  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 14:21)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Енисей»
Серии, которые показывают по четвергам, всегда огненная концовка)

Порадовал комментарий на одном портале. )
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#5  Я россиянин  Россия (Сегодня, 14:11)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Возвращение после эвакуации ожидается в сентябре? Или после войны?


--------------------
Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#4  stepanmlc   (Сегодня, 13:37)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Побег из курятника smile


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 13:37)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Наверное Миранчуки!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:35)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
xaxaxax


--------------------
кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 13:34)
  • +3
  •  (7)

Клоуны.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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