Госдума приняла закон об ответственности спортсменов за применение допинга

Россия РПЛ 2018/19
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13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (11)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (11)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (6)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (6)
11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (33)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (33)
10:18
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
09:52
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (11)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (11)
Вчера, 23:58
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
Вчера, 23:53
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
Вчера, 23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Вчера, 23:07
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
Вчера, 22:43
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Вчера, 21:34
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"
Вчера, 20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (3)
Вчера, 20:51
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (3)
Вчера, 20:37
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ"
Госдума приняла закон об ответственности спортсменов за применение допинга
Государственная дума сегодня приняла закон о введении административной ответственности за нарушение антидопинговых правил для спортсменов, сообщает РИА «Новости».
Согласно законопроекту, использование или попытка использования допинга карается штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. За распространение запрещенных веществ или методов атлетом, тренером или медицинским работником грозит денежное взыскание в размере от 40 до 80 тыс. рублей.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что склонение несовершеннолетнего к допингу не будет входить в Кодекс об административных правонарушениях, но останется в Уголовном кодексе.
Также государственный деятель подчеркнул, что законопроект предлагает дополнительные меры для пресечения допинговых нарушений на территории России.
Газета.ru
Согласно законопроекту, использование или попытка использования допинга карается штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. За распространение запрещенных веществ или методов атлетом, тренером или медицинским работником грозит денежное взыскание в размере от 40 до 80 тыс. рублей.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что склонение несовершеннолетнего к допингу не будет входить в Кодекс об административных правонарушениях, но останется в Уголовном кодексе.
Также государственный деятель подчеркнул, что законопроект предлагает дополнительные меры для пресечения допинговых нарушений на территории России.
Газета.ru
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