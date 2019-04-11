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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Госдума приняла закон об ответственности спортсменов за применение допинга

Государственная дума сегодня приняла закон о введении административной ответственности за нарушение антидопинговых правил для спортсменов, сообщает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, использование или попытка использования допинга карается штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. За распространение запрещенных веществ или методов атлетом, тренером или медицинским работником грозит денежное взыскание в размере от 40 до 80 тыс. рублей.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что склонение несовершеннолетнего к допингу не будет входить в Кодекс об административных правонарушениях, но останется в Уголовном кодексе.

Также государственный деятель подчеркнул, что законопроект предлагает дополнительные меры для пресечения допинговых нарушений на территории России.

Газета.ru
Сегодня, 14:28
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5
(1)
#5  Я россиянин  Россия (Сегодня, 15:27)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AntiBomG
Цитата: Победоносный Зенит
Я видел как унижают спартак

я видел как зенит был в жопе и про него никто нигде не вспоминал, видел как он оттуда вылез и за счёт кого.. Вылез-то вылез, но вонь осталась..

Да этот деятель о футболе то узнал в 2007-м году. Баклан без роду, без племени, рассуждает тут о Великих и Могучих....


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Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#4  AntiBomG  Воронежская область (Сегодня, 15:02)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Победоносный Зенит
Я видел как унижают спартак

я видел как зенит был в жопе и про него никто нигде не вспоминал, видел как он оттуда вылез и за счёт кого.. Вылез-то вылез, но вонь осталась..
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#3  Apant1   (Сегодня, 14:58)
  • -1
  •  (1)

Спортсмен это такой же гражданин, как и все, а допингом сегодня является, почти любое лекарство от простуды, то есть вещества разрешённые для продажи и покупки гражданам России. То есть равноправие гарантируемое конституцией, опять попирается, на каком основании? с каких пор антидопинговые правила, стали важнее конституции России?
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:51)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Спартачок на карандаш.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  Сандр   (Сегодня, 14:47)
  • -1
  •  (1)

Призовые на межународке спортсмены получают в валюте и штрафовать надо в валюте, а внутри страны в рублях.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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