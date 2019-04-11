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ЦСКА
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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Молодежное первенство. "Крылья Советов" разгромили "Рубин"

"Крылья Советов" крупно обыграли "Рубин" в матче 23-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (4:0).

Молодежные команды

23-й тур

"Крылья Советов – мол." (Самара) – "Рубин – мол." (Казань) – 4:0 (2:0)

Голы: Вучичевич, 22 (1:0). Нестеров, 37 (2:0). Босов, 61 (3:0). Голенков, 87 (4:0).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).
Теги: Рубин Крылья Советов
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