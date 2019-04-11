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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Галицкий возглавит в РФС комитет детско-юношеского футбола

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий возглавит в РФС комитет детско-юношеского футбола.

"Приняли решение о формировании нового состава комитетов. Предложили Галицкому возглавить комитет детско-юношеского футбола. Он это предложение принял", — передает слова президента РФС Александра Дюкова Sport24.
Теги: Краснодар Галицкий Дюков
Сегодня, 15:07
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:23)
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Болеет за:
«Зенит»
Федуну не доверили. Он там недавно выказывал своё пристрастие к фактурам аля-Лукаку, чем изрядно порадовал свиней, и изрядно напугал окружающих...
из исполкома РФС.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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