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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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РФС анонсировал реформу молодежного первенства России

Президент РФС Александр Дюков рассказал об изменениях молодежного чемпионата России со следующего сезона.

"U21 превращается в U20. В следующем сезоне там примут участие 16 команд. Мы дадим возможность участвовать в этом соревновании сильным школам и академиям, даже если нет своих клубов", — передает слова Дюкова Sport24.
Теги: Дюков
Сегодня, 15:14
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#1  Parshin   (Сегодня, 15:41)
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Я всегда угораю от тупости наших футбольных чиновников и их «реформ».
Увы, нет никакой надежды, что футбольные чиновники способны создать систему РЕАЛЬНОГО, результативного поиска и отбора футбольных талантов, что и является одной из самых главных задач юношеского и молодежного футбола. Эти задачи совершенно не решаются устройствами чемпионатов из 16 команд и прочей ерундой… Поиск и отбор талантов – это совершенно другой формат и концепт, о котором у чиновников, даже понятия никакого нет, судя по тому, что ныне в нашем юношеском и молодежном футболе!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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