Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Дюков: за развитие РФС будет отвечать Максим Митрофанов

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал кадровые решение, которые были приняты на исполкоме организации.

"Мы принимаем решение о формировании нового блока, который будет отвечать за развитие. Его возглавит Максим Митрофанов", - сказал Дюков.

"СЭ"
Теги: Дюков Митрофанов
Сегодня, 15:41
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#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:54)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мне страшно за РФС.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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