Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Карпин: все то, что сейчас слышишь и видишь по ТВ — это катастрофа
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о том, почему многим хочется вернуться в СССР.
"89-й и последующие годы, когда происходил развал Советского Союза, — время не самое приятное. А если говорить о том, что было до этого… Многим хочется вернуться в СССР прежде всего потому, что нечего было делить, у всех все было плюс-минус одинаковое, начиная от квартиры и заканчивая мелочами. Ну, за исключением политической верхушки. Некому и нечему было завидовать. Поэтому и жили дружно, без озлобленности, как-то по-людски все было. Вот как раз этого, может быть, не хватает. Но это жизнь, и нужно жить ее дальше.
Не думаю, что возврат в те времена — это самый правильный вариант. Но, с другой стороны, все то, что сейчас слышишь и видишь по ТВ, — это катастрофа… Взять конфликт России и Украины, по-моему, это вообще за гранью. И поэтому, кстати, тоже многие вспоминают СССР, это было время, когда все жили дружно — украинцы, русские, армяне, грузины, азербайджанцы, все-все-все.
Чего-то у меня не было, да. Ни у кого не было. Любая покупка была событием. Первый велосипед — радость. Провели дома стационарный телефон — запредельное счастье. Купили стиральную машину — жизнь удалась! С одной стороны, радость, да. Но с другой, разве это хорошо? Возвращаться к тем временам, когда три года стоишь в очереди на телефон, ну, это же бред", — цитирует Карпина журнал "Нация".
"89-й и последующие годы, когда происходил развал Советского Союза, — время не самое приятное. А если говорить о том, что было до этого… Многим хочется вернуться в СССР прежде всего потому, что нечего было делить, у всех все было плюс-минус одинаковое, начиная от квартиры и заканчивая мелочами. Ну, за исключением политической верхушки. Некому и нечему было завидовать. Поэтому и жили дружно, без озлобленности, как-то по-людски все было. Вот как раз этого, может быть, не хватает. Но это жизнь, и нужно жить ее дальше.
Не думаю, что возврат в те времена — это самый правильный вариант. Но, с другой стороны, все то, что сейчас слышишь и видишь по ТВ, — это катастрофа… Взять конфликт России и Украины, по-моему, это вообще за гранью. И поэтому, кстати, тоже многие вспоминают СССР, это было время, когда все жили дружно — украинцы, русские, армяне, грузины, азербайджанцы, все-все-все.
Чего-то у меня не было, да. Ни у кого не было. Любая покупка была событием. Первый велосипед — радость. Провели дома стационарный телефон — запредельное счастье. Купили стиральную машину — жизнь удалась! С одной стороны, радость, да. Но с другой, разве это хорошо? Возвращаться к тем временам, когда три года стоишь в очереди на телефон, ну, это же бред", — цитирует Карпина журнал "Нация".
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