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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Валерий Карпин: все то, что сейчас слышишь и видишь по ТВ — это катастрофа

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о том, почему многим хочется вернуться в СССР.

"89-й и последующие годы, когда происходил развал Советского Союза, — время не самое приятное. А если говорить о том, что было до этого… Многим хочется вернуться в СССР прежде всего потому, что нечего было делить, у всех все было плюс-минус одинаковое, начиная от квартиры и заканчивая мелочами. Ну, за исключением политической верхушки. Некому и нечему было завидовать. Поэтому и жили дружно, без озлобленности, как-то по-людски все было. Вот как раз этого, может быть, не хватает. Но это жизнь, и нужно жить ее дальше.

Не думаю, что возврат в те времена — это самый правильный вариант. Но, с другой стороны, все то, что сейчас слышишь и видишь по ТВ, — это катастрофа… Взять конфликт России и Украины, по-моему, это вообще за гранью. И поэтому, кстати, тоже многие вспоминают СССР, это было время, когда все жили дружно — украинцы, русские, армяне, грузины, азербайджанцы, все-все-все.

Чего-то у меня не было, да. Ни у кого не было. Любая покупка была событием. Первый велосипед — радость. Провели дома стационарный телефон — запредельное счастье. Купили стиральную машину — жизнь удалась! С одной стороны, радость, да. Но с другой, разве это хорошо? Возвращаться к тем временам, когда три года стоишь в очереди на телефон, ну, это же бред", — цитирует Карпина журнал "Нация".
Теги: Карпин
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(13)
#14  kingar  Орел (Сегодня, 18:09)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Говорят у нашей страны нет идеи. А что мешает провозгласить- Жить по справедливости. Только не ограничиваться как лозунгом, а соблюдать эту самую справедливость на всех уровнях. Думаю было бы гораздо лучше жить...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#13  tuner   (Сегодня, 18:09)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Уж не в политики ли собрался наш тренер? Мало его помотало от Амура до Туркестана? Мы к нему уже привыкли, да и у него уже ростовский говор:"...но это жизнь, и нужно жить её дальше". Парень с Ростова! Любо!!!
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#12  sumzzz  Калининград (Сегодня, 18:02)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Рубин»
Согласен! Это апокалипсис здравого смысла. Всё, что есть в ТВ направлено только на продажу чего-нибудь. Любые шоу, любые фильмы, детские, взрослые...спортивные трансляции и даже новости...всё это формируется с учетом мнения спонсора для продажи его товара или его желаний.
Пелевин очень точно описал это состояние как ротожопие или оранус. Так сказать, телек формирует анальный и оральный вау-импульс)))


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 16:55)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как сказал один киногерой, можно жить при любом строе, если всё будет делаться ради людей.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  студия дускай   (Сегодня, 16:47)
  • -7
  •  (11)

нас затягивает обратно в стабильное спокойное теплое советское болото мы боимся быть самостоятельными и никто не спешит нас разуверовать в обратном а наоборот подталкивают в трясину
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#9  Я россиянин  Россия (Сегодня, 16:43)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тогда был единый Союз, а сейчас "Единая Россия". Как грится...почуйте разницу


--------------------
Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 16:37)
  • -2
  •  (12)

Цитата: ВИКНИКСОР
Она наверное по 12 часов вкалывала и без зарплаты, и выходных.Друзья и подруги до 30 лет не доживали.

Моя бабуля при Царе работала по 8 часов на мыловаренном заводе. Говорила зарплату получала хорошую, могла себе позволить купить обновки. Завод детей на лето отправлял в лагерь. После революции хозяина расстреляли, завод сломали, поехала в деревню с мужем, построили дом, завели хозяйство. Тут коллективизация, все что нажили отобрали, загнали в колхоз, где работали бесплатно за трудодни. Первую пенсию получила наверно уже в 60е - 8руб.
Умерла 79 лет в том самом доме. Сколько помню говорила, что коммунисты - дьяволы иноземные, погубят Россию. Все так и вышло, ни этого дома, ни той деревни теперь нет.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:14)
  • -2
  •  (14)

Parshin,
Здорово было.Она наверное по 12 часов вкалывала и без зарплаты, и выходных.Друзья и подруги до 30 лет не доживали.Пеницилина не было.Буквы написать не могли.Не жизнь, а сказка.Только она походу пансион закончила и мимо всего проехала.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  karfagen  Dresden (Сегодня, 16:03)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
благо сейчас делить тоже нечего=)
у 1 процента миллиарды, а остальные платят кредиты.
на мой взгляд идеально общество


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#5  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 15:56)
  • +9
  •  (21)
Болеет за:
«Ростов»
П/П "Единая Россия" и телевидение это самое худшее, что есть сегодня в России.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#4  Goodmany  Russia (Сегодня, 15:56)
  • +5
  •  (17)

Цитата: Parshin
Ох, а мне так хочется не в СССР, а в Царскую Россию, прабабушка рассказывала,что там было лучше, чем в СССР...


но недолгими были те мысли... их обрвал кнут помещика со словами: Вставай холоп!
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 15:55)
  • -15
  •  (21)
online

Да ну вас нафиг с вашим СССРом. Нашли тоже общество всеобщей справедливости...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 15:55)
  • -10
  •  (18)

Цитата: Parshin
прабабушка рассказывала

Потому что тогда она была заметно моложе. И в СССР говна хватало, причем с горкой


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 15:52)
  • -11
  •  (17)

Ох, а мне так хочется не в СССР, а в Царскую Россию, прабабушка рассказывала,что там было лучше, чем в СССР...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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