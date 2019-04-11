Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Дюков: в мае будет представлена скорректированная версия бюджета РФС

Президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации, который состоялся сегодня, 11 апреля, в Доме футбола, заявил, что скорректированная версия бюджета футбольного союза будет представлена в мае 2019 года.

– Каковы итоги аудита? Что с бюджетом на 2019 год?

– Отчетность и заключение за 2018 год были приняты. Годовой бюджет был утвержден, но в него могут вноситься изменения, потому что он был принят на начало года с учетом действовавших на тот момент спонсорских контрактов. В апреле – мае будут завершены переговоры с потенциальными партнерами. В мае сможем представить скорректированную версию бюджета. Если говорить о доходной части от спонсорских контрактов, она должна быть выше, чем в прошлом году.

Когда я баллотировался на пост президента РФС, я говорил, что не собираюсь проводить каких-то революционных действий. Нужно эволюционное движение. Моя задача – сохранить то, что работает, и создать механизмы, которые позволят нам двигаться в развитии нашего футбола.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дюков
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама