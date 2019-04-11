Александр Дюков: в мае будет представлена скорректированная версия бюджета РФС

Президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации, который состоялся сегодня, 11 апреля, в Доме футбола, заявил, что скорректированная версия бюджета футбольного союза будет представлена в мае 2019 года.– Отчетность и заключение за 2018 год были приняты. Годовой бюджет был утвержден, но в него могут вноситься изменения, потому что он был принят на начало года с учетом действовавших на тот момент спонсорских контрактов. В апреле – мае будут завершены переговоры с потенциальными партнерами. В мае сможем представить скорректированную версию бюджета. Если говорить о доходной части от спонсорских контрактов, она должна быть выше, чем в прошлом году.Когда я баллотировался на пост президента РФС, я говорил, что не собираюсь проводить каких-то революционных действий. Нужно эволюционное движение. Моя задача – сохранить то, что работает, и создать механизмы, которые позволят нам двигаться в развитии нашего футбола.