Россия РПЛ 2018/19
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Александр Дюков: в мае будет представлена скорректированная версия бюджета РФС
Президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации, который состоялся сегодня, 11 апреля, в Доме футбола, заявил, что скорректированная версия бюджета футбольного союза будет представлена в мае 2019 года.
– Каковы итоги аудита? Что с бюджетом на 2019 год?
– Отчетность и заключение за 2018 год были приняты. Годовой бюджет был утвержден, но в него могут вноситься изменения, потому что он был принят на начало года с учетом действовавших на тот момент спонсорских контрактов. В апреле – мае будут завершены переговоры с потенциальными партнерами. В мае сможем представить скорректированную версию бюджета. Если говорить о доходной части от спонсорских контрактов, она должна быть выше, чем в прошлом году.
Когда я баллотировался на пост президента РФС, я говорил, что не собираюсь проводить каких-то революционных действий. Нужно эволюционное движение. Моя задача – сохранить то, что работает, и создать механизмы, которые позволят нам двигаться в развитии нашего футбола.
"Спорт-Экспресс"
– Каковы итоги аудита? Что с бюджетом на 2019 год?
– Отчетность и заключение за 2018 год были приняты. Годовой бюджет был утвержден, но в него могут вноситься изменения, потому что он был принят на начало года с учетом действовавших на тот момент спонсорских контрактов. В апреле – мае будут завершены переговоры с потенциальными партнерами. В мае сможем представить скорректированную версию бюджета. Если говорить о доходной части от спонсорских контрактов, она должна быть выше, чем в прошлом году.
Когда я баллотировался на пост президента РФС, я говорил, что не собираюсь проводить каких-то революционных действий. Нужно эволюционное движение. Моя задача – сохранить то, что работает, и создать механизмы, которые позволят нам двигаться в развитии нашего футбола.
"Спорт-Экспресс"
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