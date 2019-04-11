Россия РПЛ 2018/19
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Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам исполкома организации объяснил, почему подававшие в этом году заявки на проведение финала Кубка России от Ростова-на-Дону и Екатеринбурга были отклонены. Игра состоится 22 мая в Самаре на стадионе "Самара Арена".
Отметим, что в полуфиналах турнира встречаются "Урал" и "Арсенал" (первый матч – 1:0), а также "Локомотив" и "Ростов" (первый матч – 2:2). Ответные игры состоятся 15 мая.
"Были заявки от Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, но, с учетом того, что уже идут полуфиналы, было бы некорректно отдать преимущество какому-то из этих клубов ("Ростову" или "Уралу".) Было принято решение о проведении финала на, так скажем, нейтральном стадионе. Стадионе, который в этом году не загружен с точки зрения матчей топ-команд и матчей национальной сборной", - цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".
Отметим, что в полуфиналах турнира встречаются "Урал" и "Арсенал" (первый матч – 1:0), а также "Локомотив" и "Ростов" (первый матч – 2:2). Ответные игры состоятся 15 мая.
"Были заявки от Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, но, с учетом того, что уже идут полуфиналы, было бы некорректно отдать преимущество какому-то из этих клубов ("Ростову" или "Уралу".) Было принято решение о проведении финала на, так скажем, нейтральном стадионе. Стадионе, который в этом году не загружен с точки зрения матчей топ-команд и матчей национальной сборной", - цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".
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