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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции по итогам исполкома организации объяснил, почему подававшие в этом году заявки на проведение финала Кубка России от Ростова-на-Дону и Екатеринбурга были отклонены. Игра состоится 22 мая в Самаре на стадионе "Самара Арена".

Отметим, что в полуфиналах турнира встречаются "Урал" и "Арсенал" (первый матч – 1:0), а также "Локомотив" и "Ростов" (первый матч – 2:2). Ответные игры состоятся 15 мая.

"Были заявки от Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, но, с учетом того, что уже идут полуфиналы, было бы некорректно отдать преимущество какому-то из этих клубов ("Ростову" или "Уралу".) Было принято решение о проведении финала на, так скажем, нейтральном стадионе. Стадионе, который в этом году не загружен с точки зрения матчей топ-команд и матчей национальной сборной", - цитирует Дюкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Дюков
Сегодня, 16:49
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