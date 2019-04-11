Никола Влашич может продолжить карьеру в "Зените"

Россия РПЛ 2018/19
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РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА
|22
|40
|4
|Локомотив
|22
|39
|5
|Спартак
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Лента новостей:
17:30
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (6)
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (6)
16:49
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (9)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (9)
11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (39)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (39)
10:18
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (6)
09:52
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (14)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (14)
Вчера, 23:58
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом уступил "Барселоне" (4)
Вчера, 23:53
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью в Амстердаме (2)
Вчера, 23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (9)
Вчера, 23:07
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
"ПСЖ" не намерен продлевать контракт с Буффоном (2)
Вчера, 22:43
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Владислав Левин: задумаюсь о возвращении в РПЛ (2)
Никола Влашич может продолжить карьеру в "Зените"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может стать игроком "Зенита".
Как сообщает Sportske Novosti, питерский клуб заинтересован в выкупе трансфера игрока у "Эвертона". За ЦСКА 21-летний хорват выступает на правах аренды.
Ранее агент Влашича сообщил о желании игрока остаться в России, поскольку в Англии его ждало бы место запасного. "Эвертон" готов продать хорвата за 15 миллионов евро.
Как сообщает Sportske Novosti, питерский клуб заинтересован в выкупе трансфера игрока у "Эвертона". За ЦСКА 21-летний хорват выступает на правах аренды.
Ранее агент Влашича сообщил о желании игрока остаться в России, поскольку в Англии его ждало бы место запасного. "Эвертон" готов продать хорвата за 15 миллионов евро.
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