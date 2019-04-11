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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Никола Влашич может продолжить карьеру в "Зените"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может стать игроком "Зенита".

Как сообщает Sportske Novosti, питерский клуб заинтересован в выкупе трансфера игрока у "Эвертона". За ЦСКА 21-летний хорват выступает на правах аренды.

Ранее агент Влашича сообщил о желании игрока остаться в России, поскольку в Англии его ждало бы место запасного. "Эвертон" готов продать хорвата за 15 миллионов евро.
Теги: Влашич ЦСКА Зенит Эвертон АПЛ
Сегодня, 17:18
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(4)
#16  plast  Спб (Сегодня, 18:07)
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online

Цитата: Egorysche
Ранее агент Влашича сообщил о желании игрока остаться в России

Имелось ввиду именно в ЦСКА, не вырывайте фразы из контекста! то, что зенит его хочет вообще не играет никакой роли, Головина тоже хотели выкупить, но армейцы в стан конкурентов не перейдут никогда

армейцы мб а игрок эвертона легко и не надо путать это.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#15  Barbed   (Сегодня, 17:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
Ты сметанку конскую кушай, не отвлекайся, тень обкончанная laughing

Тут в твиттере слух прошёл , что зенит возвращается экс-спортивный директор ЦСКА Антон Евменов...
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#14  sumzzz  Калининград (Сегодня, 17:54)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
Бомжи в своем репертуаре. Думать своими головами там нахер никому не нужно и некому, зато газом любого в рф закидают.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#13  Valar   (Сегодня, 17:53)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: идим1986ЦСКА
За 15 ляликов и Женя надеюсь купит. Если продолжит прогрессировать через пару лет его можно будет за 30 пихнуть спокойно в европейский топчик

В чём проблема одному всем нам известному клубу РПЛ уже этим летом купить Влашича за те же 30 млн ? Газпром бабла вкинет без проблем. Правда у них Никола вряд ли будет прогрессировать, как и большинство игроков которых Зенит покупает в последнее время.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#12  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:53)
  • -5
  •  (5)

Цитата: Egorysche
не перейдут никогда

Поцелуй в пупок Жиркоева, и помни, что Семак вас послал минимум дважды, кстати, привет от Радимова - что-то дохера никагдов в болоте утопло joy Может потому, что к армии клуб еврейских дадахановцев никакого отношения не имеет?


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#11  suarez   (Сегодня, 17:52)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Шнуров на Спартаке, Влашич в Зените - что вообще происходит?
Всё же это перебор - ведь у нас 2 фарм-клуба: Рубин и Ростов. Нечего ЦСКА трогать - я так понимаю, что у Гинера и Миллера (пусть он и не у руля сейчас) существует джентльменское соглашение не переманивать игроков друг у друга.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#10  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:49)
  • -5
  •  (7)

Появилось первое фото Влашича, на котором он готовится к переезду в сырые края: My Webpage


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#9  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 17:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А кто ждёт? Бабай сказал что переговоры в самом разгаре. Тут все элементарно, если ЦСКА попадет в ЛЧ по итогам, тогда и смысл будет платить немалые бабки. Так как их можно будет отбить, плюс реклама Влашича в ЛЧ. Так что ждём финиша чемпионата, а там будет ясно.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#8  Egorysche   (Сегодня, 17:47)
  • -3
  •  (3)

Ранее агент Влашича сообщил о желании игрока остаться в России

Имелось ввиду именно в ЦСКА, не вырывайте фразы из контекста! то, что зенит его хочет вообще не играет никакой роли, Головина тоже хотели выкупить, но армейцы в стан конкурентов не перейдут никогда
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 17:45)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: идим1986ЦСКА
Если продолжит прогрессировать через пару лет его можно будет за 30 пихнуть спокойно в европейский топчик

А чего ждать....? confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  лад  USSR (Сегодня, 17:45)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Если не утка, гнусно это все выглядит.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#5  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 17:38)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
За 15 ляликов и Женя надеюсь купит. Если продолжит прогрессировать через пару лет его можно будет за 30 пихнуть спокойно в европейский топчик
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 17:38)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Хмм.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 17:30)
  • 0
  •  (8)

Загубят в Питере хорошего игрока...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:21)
  • -14
  •  (18)

Ослеги нюхают Хуанду, но не Рамоса, а своего голубого друга joy Сколько раз говорилось, что с бомжами дружить могут только ослы. Но зато как пыжились-то в свое время, пополам пиля матчи и кабинетно решая, кто из них сегодня папа, кто мама, руля на пару российским футболом. Прилетела вам запитерская благодарность? Чихпыхайте, ушастые


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  casabl   (Сегодня, 17:20)
  • -5
  •  (5)

Вместо зе болота, как полного нуля.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
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