Россия РПЛ 2018/19
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КДК не стал отменять красную карточку Сергея Петрова
КДК РФС не стал отменять красную карточку, полученную полузащитником "Краснодара" Сергеем Петровым в матче 22-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
"Мы получили письмо от футбольного клуба "Краснодар" об отмене красной карточки Петрова в матче с "Крыльями Советов".
Мы обратились в РФС дать заключение по данному вопросу, мы также получили объяснения от Петрова, в котором он принес извинения, где сказал, что у него не было злого умысла.
Судебно-экспертная комиссия рассмотрела эпизод и вынесла решение, что в соответствии правилами Петров должен был быть удален либо через прямую красную карточку, либо через еще одну желтую. Отмену красной карточки Петрову не удовлетворили. Оснований для отмены красной карточки у нас не было.
Мы не стали применять к Петрову дополнительной дисквалификации. Петров пропустит автоматически следующую игру с "Динамо", - цитирует Григорьянца Sport24.
"Мы получили письмо от футбольного клуба "Краснодар" об отмене красной карточки Петрова в матче с "Крыльями Советов".
Мы обратились в РФС дать заключение по данному вопросу, мы также получили объяснения от Петрова, в котором он принес извинения, где сказал, что у него не было злого умысла.
Судебно-экспертная комиссия рассмотрела эпизод и вынесла решение, что в соответствии правилами Петров должен был быть удален либо через прямую красную карточку, либо через еще одну желтую. Отмену красной карточки Петрову не удовлетворили. Оснований для отмены красной карточки у нас не было.
Мы не стали применять к Петрову дополнительной дисквалификации. Петров пропустит автоматически следующую игру с "Динамо", - цитирует Григорьянца Sport24.
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