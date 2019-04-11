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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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КДК не стал отменять красную карточку Сергея Петрова

КДК РФС не стал отменять красную карточку, полученную полузащитником "Краснодара" Сергеем Петровым в матче 22-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:0). Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

"Мы получили письмо от футбольного клуба "Краснодар" об отмене красной карточки Петрова в матче с "Крыльями Советов".

Мы обратились в РФС дать заключение по данному вопросу, мы также получили объяснения от Петрова, в котором он принес извинения, где сказал, что у него не было злого умысла.

Судебно-экспертная комиссия рассмотрела эпизод и вынесла решение, что в соответствии правилами Петров должен был быть удален либо через прямую красную карточку, либо через еще одну желтую. Отмену красной карточки Петрову не удовлетворили. Оснований для отмены красной карточки у нас не было.

Мы не стали применять к Петрову дополнительной дисквалификации. Петров пропустит автоматически следующую игру с "Динамо", - цитирует Григорьянца Sport24.
Теги: Петров Краснодар
Сегодня, 17:23
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