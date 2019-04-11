Россия РПЛ 2018/19
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Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун рассказал, что бывший тренер красно-синих и сборной России Валерий Газзаев предлагал ему взять российское гражданство.
Шершун играл за ЦСКА с 2002 по 2005 год.
— Мог разъяренный Газзаев запустить чем-то в раздевалке а-ля сэр Алекс Фергюсон?
— Он часто это делал. Помню, играем с "Пармой" на ее поле. Счет нас устраивает, но на последней минуте пропускаем от Адриано или Муту — уже не помню. ЦСКА не прошел в следующий раунд. В раздевалке, конечно, бутылки с водой летали туда-сюда. Газзаев — агрессивный. Голыми руками делал фреш из апельсинов. Мог пойти в душ в костюме. Я такого никогда не видел.
— Насколько щедрыми оказались премии от руководства ЦСКА за выигрыш Кубка УЕФА?
— Достаточно щедрыми для того времени.
— Что можно было позволить себе на эти деньги?
— Квартиру в Москве. Трехкомнатную.
— Когда вернулись в "Днепр", вам было всего 24 года. Не возникало мысли, что таким переходом вы снижаете высокую планку, взятую с ЦСКА?
— Расскажу вам о ситуации, которая возникла в ЦСКА. Газзаев, как известно, совмещал работу в клубе с должностью главного тренера сборной России. Пригласил меня на разговор: "Я хочу, чтобы ты принял российское гражданство — будешь постоянно вызываться в сборную России". Ответил ему отказом. Я — украинец. Всегда мечтал о том, чтобы играть в сборной Украины. После этого разговора у меня стало меньше игровой практики. В ЦСКА начали наигрывать для сборной линию в три защитника: Игнашевич и братья Березуцкие. Газзаев отрабатывал свою схему. Конечно, при выборе между украинцем и русским он отдавал предпочтение последнему.
Football24.ua
Шершун играл за ЦСКА с 2002 по 2005 год.
— Мог разъяренный Газзаев запустить чем-то в раздевалке а-ля сэр Алекс Фергюсон?
— Он часто это делал. Помню, играем с "Пармой" на ее поле. Счет нас устраивает, но на последней минуте пропускаем от Адриано или Муту — уже не помню. ЦСКА не прошел в следующий раунд. В раздевалке, конечно, бутылки с водой летали туда-сюда. Газзаев — агрессивный. Голыми руками делал фреш из апельсинов. Мог пойти в душ в костюме. Я такого никогда не видел.
— Насколько щедрыми оказались премии от руководства ЦСКА за выигрыш Кубка УЕФА?
— Достаточно щедрыми для того времени.
— Что можно было позволить себе на эти деньги?
— Квартиру в Москве. Трехкомнатную.
— Когда вернулись в "Днепр", вам было всего 24 года. Не возникало мысли, что таким переходом вы снижаете высокую планку, взятую с ЦСКА?
— Расскажу вам о ситуации, которая возникла в ЦСКА. Газзаев, как известно, совмещал работу в клубе с должностью главного тренера сборной России. Пригласил меня на разговор: "Я хочу, чтобы ты принял российское гражданство — будешь постоянно вызываться в сборную России". Ответил ему отказом. Я — украинец. Всегда мечтал о том, чтобы играть в сборной Украины. После этого разговора у меня стало меньше игровой практики. В ЦСКА начали наигрывать для сборной линию в три защитника: Игнашевич и братья Березуцкие. Газзаев отрабатывал свою схему. Конечно, при выборе между украинцем и русским он отдавал предпочтение последнему.
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