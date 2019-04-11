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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун рассказал, что бывший тренер красно-синих и сборной России Валерий Газзаев предлагал ему взять российское гражданство.

Шершун играл за ЦСКА с 2002 по 2005 год.

— Мог разъяренный Газзаев запустить чем-то в раздевалке а-ля сэр Алекс Фергюсон?

— Он часто это делал. Помню, играем с "Пармой" на ее поле. Счет нас устраивает, но на последней минуте пропускаем от Адриано или Муту — уже не помню. ЦСКА не прошел в следующий раунд. В раздевалке, конечно, бутылки с водой летали туда-сюда. Газзаев — агрессивный. Голыми руками делал фреш из апельсинов. Мог пойти в душ в костюме. Я такого никогда не видел.

— Насколько щедрыми оказались премии от руководства ЦСКА за выигрыш Кубка УЕФА?

— Достаточно щедрыми для того времени.

— Что можно было позволить себе на эти деньги?

— Квартиру в Москве. Трехкомнатную.

— Когда вернулись в "Днепр", вам было всего 24 года. Не возникало мысли, что таким переходом вы снижаете высокую планку, взятую с ЦСКА?

— Расскажу вам о ситуации, которая возникла в ЦСКА. Газзаев, как известно, совмещал работу в клубе с должностью главного тренера сборной России. Пригласил меня на разговор: "Я хочу, чтобы ты принял российское гражданство — будешь постоянно вызываться в сборную России". Ответил ему отказом. Я — украинец. Всегда мечтал о том, чтобы играть в сборной Украины. После этого разговора у меня стало меньше игровой практики. В ЦСКА начали наигрывать для сборной линию в три защитника: Игнашевич и братья Березуцкие. Газзаев отрабатывал свою схему. Конечно, при выборе между украинцем и русским он отдавал предпочтение последнему.

Football24.ua
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 17:30
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#6  Barbed   (Сегодня, 17:54)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Blessing,
Привет от Богдана)))

— Назовите свой самый важный гол в карьере.

— В Питере в ворота Зенита. Этот гол очень помог ЦСКА в борьбе за чемпионство.


Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
каждый выбирает своё...

Правильно. Негритос Тчуйсе выбрал российский паспорт и вызов в сборную от Романцева и сбежал вместе с паспортом laughing
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#5  sumzzz  Калининград (Сегодня, 17:52)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Что-то много стало псевдо-патриотов от укро-футбола в последние дни...видать предвыборная кампания сейчас аккурат на хохлядских футбольных фанатов направлена. Так сказать, развернулась борьба за голос нацика.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 17:51)
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Болеет за:
«Спартак»
каждый выбирает своё...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  Barbed   (Сегодня, 17:49)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Богдан прямо герой Украины. Целых ЧЕТЫРЕ матча за сборную сыграл)))) и 81 матч за за ЦСКА
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#2  Giovane Elber  GElber (Сегодня, 17:45)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну скатертью дорожка, украинец блин...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:40)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Газзаев он такой..... пёс. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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