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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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Аяз Гулиев сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.

Гулиев, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца - тот якобы ударил по автомобилю.

"Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе!" - сказал очевидец.

Гулиев был доставлен в отделение полиции, у него отобрали права. Американцу потребовалась помощь медиков - у него диагностировали перелом костей носа. Он отказался от госпитализации и также проследовал в полицию.

Гулиев несколько раз извинился перед иностранцем, дал денег и предложил оплатить визиты к врачам. Тот написал заявление, что не имеет претензий к россиянину.

Отмечается, что Гулиев приобрел данный автомобиль в конце 2018 года и более 200 раз нарушил правила дорожного движения, в основном связанные с превышением скорости. Часть штрафов хавбек оплатил.

"МК"
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 17:51
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12
(4)
#12  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 18:10)
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Болеет за:
ЦСКА
Даже по вью видно что гомодрил!В камеру к Кокоше и Мамаю,куле... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#11  Rasmuz   (Сегодня, 18:09)
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online

Вот тебе и Аяз, якобы правоверный мусульманин. Нынешняя молодежь с баблом без нравственных ориентиров- гремучая смесь.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#10  sumzzz  Калининград (Сегодня, 18:08)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Этого конченого разве не к Кокорину и Мамаеву надо отправлять? Или американца можно и по лицу?


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#9  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 18:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну и где тут спартаковские правдолюбы со своими заявлениями?!!! Язык в жопу засунули??!!! Ну да - он ведь не из Зенита, ему можно...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#8  tuner   (Сегодня, 18:00)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ничего ему не будет, он сам иностранец. Да ещё какой! Максимум жёлтую получит, если заплатит зелёными.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#7  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barbed
В камеру к Кокорину его)


Не. Это ж не Пак по носу получил.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#6  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:57)
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  •  (5)

Штативу? Ну за это вообще медаль давать надо!
А вот судя по статистике нарушений - права у него явно лишние. Отобрать вообще с концами


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#5  Barbed   (Сегодня, 17:55)
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
В камеру к Кокорину его)
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Сегодня, 17:55)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
в свинарню нормальных не берут(Зобнин как исключение)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 17:55)
  • +1
  •  (1)

Что, тоже на полгода сериал растянут?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:54)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
До чего дошло, на людей стали бросаться. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 17:54)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Зверёк за рулём...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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