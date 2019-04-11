"Анжи" оштрафовали на 40 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Анжи" на 40 тысяч рублей за нецензурные выражения со стороны болельщиков в адрес судьи домашнего матча 22-го тура российской Премьер-Лиги с "Динамо" (1:1)."Оренбург" оштрафовали на 20 тысяч за оскорбительные выражения со стороны фанатов на домашней игре с "Ахматом" (1:3).