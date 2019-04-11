Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы рассказал о конфликте с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Он сообщил, что потратил на свое лечение 400 тысяч рублей.- спросил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.- Мне показалось, что человек понимает, что было сделано.- Да.- Не готов принять компенсацию ни тогда, ни сейчас. Лечение не закончено, еще впереди много моментов.- Я еще не определился.- Когда-нибудь определюсь.-Да.- Да.- Нос раздроблен. Сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция.