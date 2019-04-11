Россия РПЛ 2018/19
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Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч
Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы рассказал о конфликте с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Он сообщил, что потратил на свое лечение 400 тысяч рублей.
- Мамаев принес вам извинения на очной ставке и выражал желание компенсировать ущерб. Общаясь с Мамаевым, в том числе и на очной ставке, сделали для себя выводы относительно его оценки этой ситуации? - спросил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
- Мне показалось, что человек понимает, что было сделано.
- Уведомлял ли вас следователь о платежном документе на ваше имя?
- Да.
- Как-то вы реагировали на данное предложение? Готовы ли принять компенсацию?
- Не готов принять компенсацию ни тогда, ни сейчас. Лечение не закончено, еще впереди много моментов.
- Сколько уже потратили?
[/b]
- Уже в районе 400 тысяч.
[b]- Там была компенсация на 500 тысяч рублей. Вы можете ее получить в любой момент, обратившись в Сбербанк. Вы за ней обратитесь?
- Я еще не определился.
- Когда определитесь?
- Когда-нибудь определюсь.
- До начала прения сторон?
-Да.
- Вы пока не можете определить сумму морального вреда, верно?
- Да.
- По какой причине не можете определить ущерб?
- Нос раздроблен. Сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция.
"Спорт-Экспресс"
- Мамаев принес вам извинения на очной ставке и выражал желание компенсировать ущерб. Общаясь с Мамаевым, в том числе и на очной ставке, сделали для себя выводы относительно его оценки этой ситуации? - спросил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
- Мне показалось, что человек понимает, что было сделано.
- Уведомлял ли вас следователь о платежном документе на ваше имя?
- Да.
- Как-то вы реагировали на данное предложение? Готовы ли принять компенсацию?
- Не готов принять компенсацию ни тогда, ни сейчас. Лечение не закончено, еще впереди много моментов.
- Сколько уже потратили?
[/b]
- Уже в районе 400 тысяч.
[b]- Там была компенсация на 500 тысяч рублей. Вы можете ее получить в любой момент, обратившись в Сбербанк. Вы за ней обратитесь?
- Я еще не определился.
- Когда определитесь?
- Когда-нибудь определюсь.
- До начала прения сторон?
-Да.
- Вы пока не можете определить сумму морального вреда, верно?
- Да.
- По какой причине не можете определить ущерб?
- Нос раздроблен. Сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция.
"Спорт-Экспресс"
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