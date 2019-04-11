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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы рассказал о конфликте с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Он сообщил, что потратил на свое лечение 400 тысяч рублей.

- Мамаев принес вам извинения на очной ставке и выражал желание компенсировать ущерб. Общаясь с Мамаевым, в том числе и на очной ставке, сделали для себя выводы относительно его оценки этой ситуации? - спросил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

- Мне показалось, что человек понимает, что было сделано.

- Уведомлял ли вас следователь о платежном документе на ваше имя?

- Да.

- Как-то вы реагировали на данное предложение? Готовы ли принять компенсацию?

- Не готов принять компенсацию ни тогда, ни сейчас. Лечение не закончено, еще впереди много моментов.

- Сколько уже потратили?
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- Уже в районе 400 тысяч.

[b]- Там была компенсация на 500 тысяч рублей. Вы можете ее получить в любой момент, обратившись в Сбербанк. Вы за ней обратитесь?

- Я еще не определился.

- Когда определитесь?

- Когда-нибудь определюсь.

- До начала прения сторон?

-Да.

- Вы пока не можете определить сумму морального вреда, верно?

- Да.

- По какой причине не можете определить ущерб?

- Нос раздроблен. Сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 18:51
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6
(2)
#6  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 20:05)
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  •  (2)
online

Молодец водила, пускай хорошенько подоит их.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#5  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 19:31)
  • -1
  •  (1)
online

Все, уже пЭдуарды сядут


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#4  Rasmuz   (Сегодня, 19:05)
  • 0
  •  (2)

БаблоЗомби. Еще 500 тыс. на подтяжку ягодиц по которым прошелся Мамай.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#3  sumzzz  Калининград (Сегодня, 19:05)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Всё правильно, а с хера ли он сейчас будет объявляться?! Он сейчас максимально дорого сделает себе операции, отдохнет максимально долго на больничном всё это время, потратится на реабилитацию какую-нибудь, и исходя из трат на здоровье, максимально определит размер морального вреда.
А пока он будет лечиться, суд вынесет приговор Мамаеву и ему в гражданском процессе даже не придется париться и что-то доказывать.
Гребаные адвокаты, чтобы их так кочергой перли, как они мозг колупают свидетелям.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:57)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
знатный пиздабол этот водила.


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  serge59  Москва (Сегодня, 18:56)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Дурак...предложил бы свою месячную зарплату, может и не сидел бы..а так, жадность фраерка сгубила...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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