Россия РПЛ 2018/19
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Богдан Шершун: матчи между российскими и украинскими командами? Мы же воюем
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун считает, что в настоящее время нецелесообразно проводить матчи между российскими и украинскими командами.
"Все взаимосвязано. Бизнес, экономика, футбол. Поэтому фраза "футбол вне политики" неактуальна. Неоднократно бывал и в горячих точках, и на передовой, и на "нулевке", и в тылу — повсюду.
Увидел, что идет настоящая война. Страшно. В детстве я смотрел фильмы о Второй мировой. То, что я увидел на Донбассе, ничем не отличается, в принципе. Настоящая война. Это меня, конечно, очень сильно поразило.
Матчи между российскими и украинскими командами? Сейчас поднимать такой вопрос нецелесообразно. Мы же воюем. Все прекрасно понимают, кто агрессор. Лишние провокации и драки между фанатами никому не нужны", — цитирует Шершуна Football24.ua.
"Все взаимосвязано. Бизнес, экономика, футбол. Поэтому фраза "футбол вне политики" неактуальна. Неоднократно бывал и в горячих точках, и на передовой, и на "нулевке", и в тылу — повсюду.
Увидел, что идет настоящая война. Страшно. В детстве я смотрел фильмы о Второй мировой. То, что я увидел на Донбассе, ничем не отличается, в принципе. Настоящая война. Это меня, конечно, очень сильно поразило.
Матчи между российскими и украинскими командами? Сейчас поднимать такой вопрос нецелесообразно. Мы же воюем. Все прекрасно понимают, кто агрессор. Лишние провокации и драки между фанатами никому не нужны", — цитирует Шершуна Football24.ua.
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