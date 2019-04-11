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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Богдан Шершун: матчи между российскими и украинскими командами? Мы же воюем

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун считает, что в настоящее время нецелесообразно проводить матчи между российскими и украинскими командами.

"Все взаимосвязано. Бизнес, экономика, футбол. Поэтому фраза "футбол вне политики" неактуальна. Неоднократно бывал и в горячих точках, и на передовой, и на "нулевке", и в тылу — повсюду.

Увидел, что идет настоящая война. Страшно. В детстве я смотрел фильмы о Второй мировой. То, что я увидел на Донбассе, ничем не отличается, в принципе. Настоящая война. Это меня, конечно, очень сильно поразило.

Матчи между российскими и украинскими командами? Сейчас поднимать такой вопрос нецелесообразно. Мы же воюем. Все прекрасно понимают, кто агрессор. Лишние провокации и драки между фанатами никому не нужны", — цитирует Шершуна Football24.ua.
Теги: Шершун ЦСКА Сборная Украины
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#1  Игорь Латушкин   (Сегодня, 20:18)
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Реально идиот? Мы воюем это кто? Западная Украина против Восточной? Украина против Донбасса? При чем тут Россия?
Регистрация: 2.12.2017 [жалоба]
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