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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Виталий Соловчук: компания Кокорина и Мамаева была настроена очень агрессивно

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском районном суде города Москвы заявил, что компания форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева была настроена очень агрессивно по отношению к нему.

Барик спросил у Соловчука, видел ли он хотя бы раз, чтобы нападавшие в уличных драках атаковали в обнимку. Этот вопрос вызвал небольшое недоумении у судьи - она попросила переформулировать вопрос.

- Внешне как проявлялось это? Кто кого удерживал, когда они стояли в обнимку? - спросил Барик.

- Возможно, рука Кокорина удерживала Мамаева.

- Была ли возможность у тех, кто к вам подходил, сразу приступить к атаке?

- Откуда я знаю? Возможно, могли.

- Что-то препятствовало?

- Нет.

- Скажите объективно. Не сочтите, что хочу в чем-то уличить, просто немного эмоционален. Хочу пролить немного истины, не хочу, чтобы Кириллу досталось незаслуженно. Вопрос. Есть вероятность, что именно ваши действия спровоцировали, что конфликт перешел из словесного в физический?

- Даже если бы этого действия не было, все произошло то же самое. Люди были настроены очень агрессивно.

- У вас какой вес на момент стычки был? Примерно.

- Примерно 108 килограммов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Соловчук Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:55
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