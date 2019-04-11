Россия РПЛ 2018/19
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Виталий Соловчук: компания Кокорина и Мамаева была настроена очень агрессивно
Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском районном суде города Москвы заявил, что компания форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева была настроена очень агрессивно по отношению к нему.
Барик спросил у Соловчука, видел ли он хотя бы раз, чтобы нападавшие в уличных драках атаковали в обнимку. Этот вопрос вызвал небольшое недоумении у судьи - она попросила переформулировать вопрос.
- Внешне как проявлялось это? Кто кого удерживал, когда они стояли в обнимку? - спросил Барик.
- Возможно, рука Кокорина удерживала Мамаева.
- Была ли возможность у тех, кто к вам подходил, сразу приступить к атаке?
- Откуда я знаю? Возможно, могли.
- Что-то препятствовало?
- Нет.
- Скажите объективно. Не сочтите, что хочу в чем-то уличить, просто немного эмоционален. Хочу пролить немного истины, не хочу, чтобы Кириллу досталось незаслуженно. Вопрос. Есть вероятность, что именно ваши действия спровоцировали, что конфликт перешел из словесного в физический?
- Даже если бы этого действия не было, все произошло то же самое. Люди были настроены очень агрессивно.
- У вас какой вес на момент стычки был? Примерно.
- Примерно 108 килограммов.
"Спорт-Экспресс"
Барик спросил у Соловчука, видел ли он хотя бы раз, чтобы нападавшие в уличных драках атаковали в обнимку. Этот вопрос вызвал небольшое недоумении у судьи - она попросила переформулировать вопрос.
- Внешне как проявлялось это? Кто кого удерживал, когда они стояли в обнимку? - спросил Барик.
- Возможно, рука Кокорина удерживала Мамаева.
- Была ли возможность у тех, кто к вам подходил, сразу приступить к атаке?
- Откуда я знаю? Возможно, могли.
- Что-то препятствовало?
- Нет.
- Скажите объективно. Не сочтите, что хочу в чем-то уличить, просто немного эмоционален. Хочу пролить немного истины, не хочу, чтобы Кириллу досталось незаслуженно. Вопрос. Есть вероятность, что именно ваши действия спровоцировали, что конфликт перешел из словесного в физический?
- Даже если бы этого действия не было, все произошло то же самое. Люди были настроены очень агрессивно.
- У вас какой вес на момент стычки был? Примерно.
- Примерно 108 килограммов.
"Спорт-Экспресс"
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