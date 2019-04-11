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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Валерий Карпин: российские футболисты должны уезжать, чтобы прогрессировать

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что российские футболисты должны уезжать в другие чемпионаты, чтобы становиться лучше.

"Нужно возвращать все, что было потеряно в 1990-е. И сейчас это потихоньку возвращается. Начинают появляться условия, и речь даже не об инфраструктуре, а о внимании руководства страны.

По мне, главная проблема - это дефицит кадров. Игроков должен кто-то растить, так что прежде всего речь о детских тренерах. И вторая проблема - наша закрытость. Мы сами себя закрыли от всех. Наши футболисты не прогрессируют в других странах. Чтобы прогрессировать, они должны уезжать. Если бы там им платили больше, чем здесь, поверьте мне, они бы все уехали", - цитирует Карпина журнал "Нация".
Теги: Карпин Ростов
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