Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Карпин: российские футболисты должны уезжать, чтобы прогрессировать
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что российские футболисты должны уезжать в другие чемпионаты, чтобы становиться лучше.
"Нужно возвращать все, что было потеряно в 1990-е. И сейчас это потихоньку возвращается. Начинают появляться условия, и речь даже не об инфраструктуре, а о внимании руководства страны.
По мне, главная проблема - это дефицит кадров. Игроков должен кто-то растить, так что прежде всего речь о детских тренерах. И вторая проблема - наша закрытость. Мы сами себя закрыли от всех. Наши футболисты не прогрессируют в других странах. Чтобы прогрессировать, они должны уезжать. Если бы там им платили больше, чем здесь, поверьте мне, они бы все уехали", - цитирует Карпина журнал "Нация".
"Нужно возвращать все, что было потеряно в 1990-е. И сейчас это потихоньку возвращается. Начинают появляться условия, и речь даже не об инфраструктуре, а о внимании руководства страны.
По мне, главная проблема - это дефицит кадров. Игроков должен кто-то растить, так что прежде всего речь о детских тренерах. И вторая проблема - наша закрытость. Мы сами себя закрыли от всех. Наши футболисты не прогрессируют в других странах. Чтобы прогрессировать, они должны уезжать. Если бы там им платили больше, чем здесь, поверьте мне, они бы все уехали", - цитирует Карпина журнал "Нация".
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