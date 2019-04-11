Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Карпин: лучший тренер в мире? Гвардиола. Лучший игрок - Месси
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что считает наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим специалистом в мире на данный момент, а нападающего "Барселоны" Лионеля Месси - лучшим игроком.
"Лучший тренер в мире сейчас? Гвардиола. Лучший игрок в мире? Месси", - приводит слова Карпина журнал "Нация".
"Лучший тренер в мире сейчас? Гвардиола. Лучший игрок в мире? Месси", - приводит слова Карпина журнал "Нация".
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