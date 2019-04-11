Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Валерий Карпин: лучший тренер в мире? Гвардиола. Лучший игрок - Месси

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что считает наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу лучшим специалистом в мире на данный момент, а нападающего "Барселоны" Лионеля Месси - лучшим игроком.

"Лучший тренер в мире сейчас? Гвардиола. Лучший игрок в мире? Месси", - приводит слова Карпина журнал "Нация".
Теги: Карпин Гвардиола Ростов Месси
Сегодня, 20:24
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(4)
#1  miktar   (Сегодня, 20:52)
  • +2
  •  (4)

Правильно.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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