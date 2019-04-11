Россия РПЛ 2018/19
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Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.
1 октября Акинфеев объявил об уходе из сборной.
"При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких", - цитирует Акинфеев.
Голкипер пока не знает, чем займется после завершения карьеры.
"Думаю, что сфер для деятельности много, надо выбирать ту сферу, которая тебе по душе. Сейчас мне по душе футбол, параллельно я могу заниматься образовательными и другими проектами. Основная занятость - это футбол, а что будет после, все увидят, я сам пока не знаю", - цитирует Акинфеева ТАСС.
1 октября Акинфеев объявил об уходе из сборной.
"При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких", - цитирует Акинфеев.
Голкипер пока не знает, чем займется после завершения карьеры.
"Думаю, что сфер для деятельности много, надо выбирать ту сферу, которая тебе по душе. Сейчас мне по душе футбол, параллельно я могу заниматься образовательными и другими проектами. Основная занятость - это футбол, а что будет после, все увидят, я сам пока не знаю", - цитирует Акинфеева ТАСС.
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