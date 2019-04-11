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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
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Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.

1 октября Акинфеев объявил об уходе из сборной.

"При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких", - цитирует Акинфеев.

Голкипер пока не знает, чем займется после завершения карьеры.

"Думаю, что сфер для деятельности много, надо выбирать ту сферу, которая тебе по душе. Сейчас мне по душе футбол, параллельно я могу заниматься образовательными и другими проектами. Основная занятость - это футбол, а что будет после, все увидят, я сам пока не знаю", - цитирует Акинфеева ТАСС.
Теги: Акинфеев ЦСКА Сборная России
Сегодня, 20:57
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#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 22:13)
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Болеет за:
«Динамо К»
Я так понимаю,что в сборную страны должны вызываться лучшие на данный момент футболисты страны,а не клиенты ангажированных агентов как сейчас. Поэтому отказ Игоря не могу воспринять положительно-на данный момент реальной ему замены нет.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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