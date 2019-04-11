Россия РПЛ 2018/19
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Павел Мамаев вступился за Кокорина на суде и извинился перед водителем Соловчуком
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на заседании суда извинился перед Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
"Хочу принести извинения за легкий вред здоровья. Готов возместить итоговую компенсацию. Хочу обратиться к Виталию - может, уже на основе видео, он хорошо вспомнит и скажет правдивые показания. Кокорин Александр по большому счету на протяжении всего конфликта пытался его погасить. По большому счету никакого отношения не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов все компенсировать", - цитирует Мамаева "СЭ".
"Хочу принести извинения за легкий вред здоровья. Готов возместить итоговую компенсацию. Хочу обратиться к Виталию - может, уже на основе видео, он хорошо вспомнит и скажет правдивые показания. Кокорин Александр по большому счету на протяжении всего конфликта пытался его погасить. По большому счету никакого отношения не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов все компенсировать", - цитирует Мамаева "СЭ".
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