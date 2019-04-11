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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Павел Мамаев вступился за Кокорина на суде и извинился перед водителем Соловчуком

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на заседании суда извинился перед Виталием Соловчуком, водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

"Хочу принести извинения за легкий вред здоровья. Готов возместить итоговую компенсацию. Хочу обратиться к Виталию - может, уже на основе видео, он хорошо вспомнит и скажет правдивые показания. Кокорин Александр по большому счету на протяжении всего конфликта пытался его погасить. По большому счету никакого отношения не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов все компенсировать", - цитирует Мамаева "СЭ".
Теги: Кокорин Мамаев Соловчук
Сегодня, 21:05
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(1)
#2  Робсон   (Сегодня, 22:10)
  • -1
  •  (1)

CSKA-180505,
Какой на куй молодец ....
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 21:47)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец!Все-таки сказывается армейское воспитание!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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