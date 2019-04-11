Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:58
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
Вчера, 23:43
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ"
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ"
Вчера, 23:27
Неймар вернулся в общую группу
Неймар вернулся в общую группу
Вчера, 22:49
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
Вчера, 22:33
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (20)
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (20)
Вчера, 22:24
Гулиев избивает пешехода (видео) (55)
Гулиев избивает пешехода (видео) (55)
Вчера, 22:15
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (13)
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (13)
Вчера, 22:07
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Вчера, 21:59
Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Вчера, 20:57
Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России (2)
Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России (2)
Вчера, 20:38
Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Вчера, 20:14
Аяз Гулиев: восхищаюсь Криштиану Роналду (8)
Аяз Гулиев: восхищаюсь Криштиану Роналду (8)
Вчера, 19:17
КДК РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА более чем на полмиллиона рублей по итогам дерби (4)
КДК РФС оштрафовал "Спартак" и ЦСКА более чем на полмиллиона рублей по итогам дерби (4)
Вчера, 19:14
Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева (1)
Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева (1)
Вчера, 18:51
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (9)
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (9)
Вчера, 18:34
На тренировке "Баварии" произошла драка (1)
На тренировке "Баварии" произошла драка (1)
Вчера, 18:18
"Анжи" оштрафовали на 40 тысяч рублей
"Анжи" оштрафовали на 40 тысяч рублей
Вчера, 17:51
Аяз Гулиев сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию (76)
Аяз Гулиев сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию (76)
Вчера, 17:30
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (9)
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (9)
Вчера, 17:23
КДК не стал отменять красную карточку Сергея Петрова
КДК не стал отменять красную карточку Сергея Петрова
Вчера, 17:18
Никола Влашич может продолжить карьеру в "Зените" (42)
Никола Влашич может продолжить карьеру в "Зените" (42)
Вчера, 16:49
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге (2)
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге (2)
Вчера, 16:03
Денис Черышев - в заявке "Валенсии" на первый матч 1/4 финала ЛЕ против "Вильярреала" (2)
Денис Черышев - в заявке "Валенсии" на первый матч 1/4 финала ЛЕ против "Вильярреала" (2)
Вчера, 15:14
РФС анонсировал реформу молодежного первенства России (6)
РФС анонсировал реформу молодежного первенства России (6)
Вчера, 14:49
Эрик Тен Хаг: "Аякс" доминировал большую часть матча, а "Ювентус" лишь убегал в контратаки
Эрик Тен Хаг: "Аякс" доминировал большую часть матча, а "Ювентус" лишь убегал в контратаки
Вчера, 13:59
Евгений Гинер проигнорировал прессу после исполкома РФС (2)
Евгений Гинер проигнорировал прессу после исполкома РФС (2)
Вчера, 13:54
Испанские обидчики наших клубов против друг друга и роскошная вывеска для Лиги Европы (1)
Испанские обидчики наших клубов против друг друга и роскошная вывеска для Лиги Европы (1)
Вчера, 13:51
Мамаев - об эвакуации суда: нас оставьте только (6)
Мамаев - об эвакуации суда: нас оставьте только (6)
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью
Свидетели избиения Аязом Гулиевым гражданина США рассказали о том, как это произошло
Футболист догнал пострадавшего и начал наносить удары ему в лицо, причем с такой силой, что асфальт у остановки был залит кровью. Окружающие подняли шум и вызвали полицию.
Позже американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину - тот несколько раз извинился за свое поведение и предложил оплатить визиты к врачам, - приводит показания очевидцев телеканал "РЕН ТВ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.