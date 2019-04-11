Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью

Свидетели избиения Аязом Гулиевым гражданина США рассказали о том, как это произошло

- "Мерседес" Гулиева не остановился и зацепил капотом мужчину, который шел в наушниках. Тот, в свою очередь, не предъявляя претензий, продолжил движение, не останавливаясь. Свидетели говорят, что футболист выскочил из авто и ударил человека. Потом вернулся в машину и тронулся. Однако после он увидел, что мужчина не перешел дорогу, а пошел по трамвайным путям и встал на остановку.Футболист догнал пострадавшего и начал наносить удары ему в лицо, причем с такой силой, что асфальт у остановки был залит кровью. Окружающие подняли шум и вызвали полицию.Позже американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину - тот несколько раз извинился за свое поведение и предложил оплатить визиты к врачам, - приводит показания очевидцев телеканал "РЕН ТВ".