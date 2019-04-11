Россия РПЛ 2018/19 
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью

Свидетели избиения Аязом Гулиевым гражданина США рассказали о том, как это произошло

- "Мерседес" Гулиева не остановился и зацепил капотом мужчину, который шел в наушниках. Тот, в свою очередь, не предъявляя претензий, продолжил движение, не останавливаясь. Свидетели говорят, что футболист выскочил из авто и ударил человека. Потом вернулся в машину и тронулся. Однако после он увидел, что мужчина не перешел дорогу, а пошел по трамвайным путям и встал на остановку.

Футболист догнал пострадавшего и начал наносить удары ему в лицо, причем с такой силой, что асфальт у остановки был залит кровью. Окружающие подняли шум и вызвали полицию.

Позже американец написал заявление об отсутствии претензий к россиянину - тот несколько раз извинился за свое поведение и предложил оплатить визиты к врачам, - приводит показания очевидцев телеканал "РЕН ТВ".
Теги: Спартак Гулиев
Вчера, 22:33
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20
(3)
#20  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 00:08)
  • +2
  •  (2)

Свинарник есть и остается свинарником.Такое гoвнo может только в спартаке играть.Что команда что он.Стоят друг друга
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#19  Костя Воронин   (Сегодня, 00:08)
  • -1
  •  (1)

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Регистрация: 12.04.2019 [жалоба]
#18  anonymous   (Сегодня, 00:05)
  • +1
  •  (1)

а по виду и не скажешь, такое же интеллегентное лицо как и у кебаба
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#17  CSKA085  Москва (Вчера, 23:44)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
иди нах.й
я чурека не оправдываю, но реки крови рисовать тоже мерзко

тебе нос когда-нибудь ломали?крови реально много в таких случаях
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#16  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:41)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Спустил пар по-спартаковки. laughing
Имхо, спартаковским ультрас уже пора поговорить с быдлом которое числится в их команде.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:18)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
куда же мне до твоей одной извилины?

Это ж на одну больше чем у тебя))
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  конон   (Вчера, 23:15)
  • +3
  •  (5)

Женёка,
конечно и нос янки сам себе сломал.а спартачу орденок надо дать за геройский поступок.
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#13  Sandr_71   (Вчера, 23:15)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Sandr_71
Судя по 4 тысячам минусов

Твой интеллектуальный уровень понятен. Собиратель лайков, епт.

куда же мне до твоей одной извилины?
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#12  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:12)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
Судя по 4 тысячам минусов

Твой интеллектуальный уровень понятен. Собиратель лайков, епт.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#11  Sandr_71   (Вчера, 23:10)
  • -1
  •  (5)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Sandr_71
и ник смени, не позорь животное

я тебя и не позорю, скунс
ты сам себя позоришь

Судя по 4 тысячам минусов, ты еще и опущенный на этом сайте.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#10  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:08)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
и ник смени, не позорь животное

я тебя и не позорю, скунс
ты сам себя позоришь
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  Sandr_71   (Вчера, 23:07)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Sandr_71
Вот тебя бы чмошника так отхерачил он, посмотрел бы на твое остроумие здесь.

иди нах.й
я чурека не оправдываю, но реки крови рисовать тоже мерзко

и ник смени, не позорь животное. Ты дебил а не хитрый лис.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#8  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:07)
  • +4
  •  (6)

Цитата: Ville
а это опять "накачивают" толпу..Дана команда


Дана херанда)) Когда нос ломают- кровищи много.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:06)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
Вот тебя бы чмошника так отхерачил он, посмотрел бы на твое остроумие здесь.

иди нах.й
я чурека не оправдываю, но реки крови рисовать тоже мерзко
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Sandr_71   (Вчера, 23:02)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Хитрый Лис
Свидетели как всегда..."залит кровью", ***...еще кишки по всей улице были намотаны...

Вот тебя бы чмошника так отхерачил он, посмотрел бы на твое остроумие здесь.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#5  Анри   (Вчера, 22:52)
  • +5
  •  (7)

не представляю такого поведения у Титова, Тихонова, Цымбаларя...кем себя возомнил Аяз? стыдоба. Щас на трансфер выставят
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#4  FC VOLGA  Нижний Новгород (Вчера, 22:41)
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Волга НН»
Из-за такие уебанов все думают что у нас страна дикая.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#3  Ville  СПб (Вчера, 22:41)
  • -5
  •  (9)

Цитата: Хитрый Лис
Свидетели как всегда..."залит кровью", ***...еще кишки по всей улице были намотаны...

а это опять "накачивают" толпу..Дана команда


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#2  Женёка  Дзержинск (Вчера, 22:40)
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Свидетели как всегда..."залит кровью", ***...еще кишки по всей улице были намотаны...

Выбитые зубы сломанными руками собирал...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:37)
  • -14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свидетели как всегда..."залит кровью", ***...еще кишки по всей улице были намотаны...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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