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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат Кокорина: что девушка делала в машине чужого человека порядка двух минут?

Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала показания водителя Соловчука, которого футболисты избили на стоянке:

- Поставленные адвокатами вопросы, в общем-то, свели к тому, что потерпевший говорит не совсем правду. Я думаю, что вы все наблюдали и видели. Удивительным образом, та часть записи видеорегистратора, в тот момент, когда села девушка, исчезла. У нас осталась только вторая часть записи.

При этом, Соловчук не может нам объяснить как у него работает видеорегистратор, работая профессиональным водителем. Он не может сказать, как он настроен. Хотя мы все знаем, что он настраивается по-разному, это мера безопасности. Чаще всего он работает, когда включено питание и машина заведена. В этот момент видеорегистратор уже работает.

Он также не смог абсолютно пояснить те вопросы, когда уже слышно на записи видеорегистратора. В материалах дела уже это все есть, когда ему задают вопрос: «Почему ты нас так назвал?», а он говорит: «А я не знаю почему они у меня это спрашивали». Так он говорил, что когда девушка села в машину, он при этом он продолжал заниматься своим мобильным телефоном. Она сказала, что ей холодно, а потом подошел какой-то молодой человек.

Вот смотрите, это чужая машина, человек в общем-то работает по найму. Он должен как-то повернуться, поговорить с ней о чем-то, выяснить причины почему она села к нему в машину. Может быть, как-то попытаться подойти открыть ей дверь, спросить как она себя чувствует, может быть, такси ей вызвать, разъяснить ей: «Я не таксист». Тем не менее он дожидается, когда к машине подходит Павел Мамаев и девушка с ним выходит. Самое интересное, когда Мамаев подошел к машине и девушка выходила из нее, он не проявляет никакой агрессии, ничего не говорит и не возникало никакого конфликта. То есть, он тихо и мирно пошел. Дальше события мы знаем.

Да, хочу сказать интересное, девушка-то в машине просидела достаточно долго, она ребят ждала. То есть, что она делала в машине чужого человека порядка двух минут? Видимо, там был какой-то разговор и они о чем-то общались и она тоже это выясняет. Он говорит, что ей было холодно, когда в то же время утверждает, что на ней была верхняя одежда в виде жакета. Она только вышла из клуба, где она успела замерзнуть, - приводит слова юриста «Чемпионат».
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Вчера, 23:07
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3
(1)
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:10)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Она сказала, что ей холодно,

Наглый пистеж, они там все поди ужратые были.
Еще бы сказали, "она машину с туалетом перепутала", этому и то больше поверишь.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 00:00)
  • 0
  •  (0)

Может он ей еще должен был такси оплатить, купить кофе, подарить шубу, выплатить кредит, вырастить ее ребенка, найти ей работу.. и пр. ?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Вчера, 23:17)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Он должен как-то повернуться, поговорить с ней о чем-то, выяснить причины почему она села к нему в машину. Может быть, как-то попытаться подойти открыть ей дверь, спросить как она себя чувствует, может быть, такси ей вызвать, разъяснить ей: «Я не таксист».
smile Ну,адвокат-полнейший неадекват.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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