Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Кокорина: что девушка делала в машине чужого человека порядка двух минут?
Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала показания водителя Соловчука, которого футболисты избили на стоянке:
- Поставленные адвокатами вопросы, в общем-то, свели к тому, что потерпевший говорит не совсем правду. Я думаю, что вы все наблюдали и видели. Удивительным образом, та часть записи видеорегистратора, в тот момент, когда села девушка, исчезла. У нас осталась только вторая часть записи.
При этом, Соловчук не может нам объяснить как у него работает видеорегистратор, работая профессиональным водителем. Он не может сказать, как он настроен. Хотя мы все знаем, что он настраивается по-разному, это мера безопасности. Чаще всего он работает, когда включено питание и машина заведена. В этот момент видеорегистратор уже работает.
Он также не смог абсолютно пояснить те вопросы, когда уже слышно на записи видеорегистратора. В материалах дела уже это все есть, когда ему задают вопрос: «Почему ты нас так назвал?», а он говорит: «А я не знаю почему они у меня это спрашивали». Так он говорил, что когда девушка села в машину, он при этом он продолжал заниматься своим мобильным телефоном. Она сказала, что ей холодно, а потом подошел какой-то молодой человек.
Вот смотрите, это чужая машина, человек в общем-то работает по найму. Он должен как-то повернуться, поговорить с ней о чем-то, выяснить причины почему она села к нему в машину. Может быть, как-то попытаться подойти открыть ей дверь, спросить как она себя чувствует, может быть, такси ей вызвать, разъяснить ей: «Я не таксист». Тем не менее он дожидается, когда к машине подходит Павел Мамаев и девушка с ним выходит. Самое интересное, когда Мамаев подошел к машине и девушка выходила из нее, он не проявляет никакой агрессии, ничего не говорит и не возникало никакого конфликта. То есть, он тихо и мирно пошел. Дальше события мы знаем.
Да, хочу сказать интересное, девушка-то в машине просидела достаточно долго, она ребят ждала. То есть, что она делала в машине чужого человека порядка двух минут? Видимо, там был какой-то разговор и они о чем-то общались и она тоже это выясняет. Он говорит, что ей было холодно, когда в то же время утверждает, что на ней была верхняя одежда в виде жакета. Она только вышла из клуба, где она успела замерзнуть, - приводит слова юриста «Чемпионат».
- Поставленные адвокатами вопросы, в общем-то, свели к тому, что потерпевший говорит не совсем правду. Я думаю, что вы все наблюдали и видели. Удивительным образом, та часть записи видеорегистратора, в тот момент, когда села девушка, исчезла. У нас осталась только вторая часть записи.
При этом, Соловчук не может нам объяснить как у него работает видеорегистратор, работая профессиональным водителем. Он не может сказать, как он настроен. Хотя мы все знаем, что он настраивается по-разному, это мера безопасности. Чаще всего он работает, когда включено питание и машина заведена. В этот момент видеорегистратор уже работает.
Он также не смог абсолютно пояснить те вопросы, когда уже слышно на записи видеорегистратора. В материалах дела уже это все есть, когда ему задают вопрос: «Почему ты нас так назвал?», а он говорит: «А я не знаю почему они у меня это спрашивали». Так он говорил, что когда девушка села в машину, он при этом он продолжал заниматься своим мобильным телефоном. Она сказала, что ей холодно, а потом подошел какой-то молодой человек.
Вот смотрите, это чужая машина, человек в общем-то работает по найму. Он должен как-то повернуться, поговорить с ней о чем-то, выяснить причины почему она села к нему в машину. Может быть, как-то попытаться подойти открыть ей дверь, спросить как она себя чувствует, может быть, такси ей вызвать, разъяснить ей: «Я не таксист». Тем не менее он дожидается, когда к машине подходит Павел Мамаев и девушка с ним выходит. Самое интересное, когда Мамаев подошел к машине и девушка выходила из нее, он не проявляет никакой агрессии, ничего не говорит и не возникало никакого конфликта. То есть, он тихо и мирно пошел. Дальше события мы знаем.
Да, хочу сказать интересное, девушка-то в машине просидела достаточно долго, она ребят ждала. То есть, что она делала в машине чужого человека порядка двух минут? Видимо, там был какой-то разговор и они о чем-то общались и она тоже это выясняет. Он говорит, что ей было холодно, когда в то же время утверждает, что на ней была верхняя одежда в виде жакета. Она только вышла из клуба, где она успела замерзнуть, - приводит слова юриста «Чемпионат».
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