Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу домашней встречи динамовцев с «Краснодаром» в 23 туре РПЛ, а также поразмышлял об интриге в борьбе за призовые места в чемпионате России.