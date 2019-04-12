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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу домашней встречи динамовцев с «Краснодаром» в 23 туре РПЛ, а также поразмышлял об интриге в борьбе за призовые места в чемпионате России.

- Конечно, очень сложный матч ожидает динамовцев. С одной стороны, «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, и это неудобный соперник для «Динамо»: несколько раз крупно команда ему проигрывала, - отметил Силкин. - С другой стороны, для «Динамо» сейчас все соперники одинаковы. Что в нижней, что в верхней части турнирной таблицы. Сейчас очки нужны как воздух. Надо выходить и биться до последнего на поле. Хотя опять же придется очень сложно. Фаворит в этой игре, конечно, «Краснодар». Как будет разворачиваться игра? Футбол - игра непредсказуемая: кто первый забьет. Если динамовцы забьют, то думаю, что они во что бы то ни стало будут стараться защитить этот результат. Если первыми забьют гости, «Динамо» придется особенно трудно: придется открываться-закрываться, и тогда можно будет налететь на очень хорошие атаки. Тем более подбор игроков у соперника очень хороший.

- У «Динамо» реализация голевых моментов сейчас оставляет желать лучшего.

- Да, бывают такое - не идет игра в этом компоненте. Значит нужно тренировать стандартные положения. Всегда так делалось, когда что-то не шло в атаке. Еще тогда, когда я был игроком. Уделяли внимание «стандартам» и забивали.

- Есть у «Динамо» шанс добиться положительного результата в этом матче?

- Шанс есть всегда. Нет таких команд, которые всегда побеждают. Любые серии рано или поздно прерываются.

- Удастся ли динамовцам избежать стыковых игр?

-Думаю, с учётом сложного динамовского календаря, это не исключено. Но в любом случае надо решать вопрос сохранения прописки в Премьер-лиге. Второго провала допускать никак нельзя.

- Какое место займет «Краснодар» по итогам чемпионата?

- Второе или третье, думаю. Думаю, что «Зенит» уже не упустит чемпионство. Его отрыв от «Краснодара» составляет 4 очка. Это немало. У него есть право на ошибку, а у «Краснодара» нет. Думаю, что тройка будет выглядеть так: «Зенит», второе место - «Краснодар», третье - ЦСКА. Или наоборот - москвичи на втором месте, краснодарцы - на третьем. «Спартак» очень далеко от лидеров находится сейчас, очень много упустил, поэтому вряд ли в тройку попадет.
Теги: Силкин Динамо
Сегодня, 03:01
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