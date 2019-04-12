Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу домашней встречи динамовцев с «Краснодаром» в 23 туре РПЛ, а также поразмышлял об интриге в борьбе за призовые места в чемпионате России.
- У «Динамо» реализация голевых моментов сейчас оставляет желать лучшего.
- Да, бывают такое - не идет игра в этом компоненте. Значит нужно тренировать стандартные положения. Всегда так делалось, когда что-то не шло в атаке. Еще тогда, когда я был игроком. Уделяли внимание «стандартам» и забивали.
- Есть у «Динамо» шанс добиться положительного результата в этом матче?
- Шанс есть всегда. Нет таких команд, которые всегда побеждают. Любые серии рано или поздно прерываются.
- Удастся ли динамовцам избежать стыковых игр?
-Думаю, с учётом сложного динамовского календаря, это не исключено. Но в любом случае надо решать вопрос сохранения прописки в Премьер-лиге. Второго провала допускать никак нельзя.
- Какое место займет «Краснодар» по итогам чемпионата?
- Второе или третье, думаю. Думаю, что «Зенит» уже не упустит чемпионство. Его отрыв от «Краснодара» составляет 4 очка. Это немало. У него есть право на ошибку, а у «Краснодара» нет. Думаю, что тройка будет выглядеть так: «Зенит», второе место - «Краснодар», третье - ЦСКА. Или наоборот - москвичи на втором месте, краснодарцы - на третьем. «Спартак» очень далеко от лидеров находится сейчас, очень много упустил, поэтому вряд ли в тройку попадет.
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