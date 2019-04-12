Россия РПЛ 2018/19
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Никола Влашич: ЦСКА играет в лучший футбол в Премьер-лиге
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подчеркнул, что его команда никому не уступает по игре в чемпионате России.
– Кто сейчас в чемпионате России играет в футбол лучше ЦСКА?
– Никто! По игре мы точно никому не уступаем. "Краснодар" показывает симпатичную, привлекательную, но мы все равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.
– "Зенит", "Локомотив"?
– Эти команды поопытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем самый хороший футбол в премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с "Уфой". Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А еще мы в большинстве уступили "Локомотиву". Нам опять же немного не хватило опыта.
"СЭ"
– Кто сейчас в чемпионате России играет в футбол лучше ЦСКА?
– Никто! По игре мы точно никому не уступаем. "Краснодар" показывает симпатичную, привлекательную, но мы все равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.
– "Зенит", "Локомотив"?
– Эти команды поопытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем самый хороший футбол в премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с "Уфой". Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А еще мы в большинстве уступили "Локомотиву". Нам опять же немного не хватило опыта.
"СЭ"
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