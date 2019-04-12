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ЦСКА
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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Никола Влашич: ЦСКА играет в лучший футбол в Премьер-лиге

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подчеркнул, что его команда никому не уступает по игре в чемпионате России.

– Кто сейчас в чемпионате России играет в футбол лучше ЦСКА?

– Никто! По игре мы точно никому не уступаем. "Краснодар" показывает симпатичную, привлекательную, но мы все равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.

– "Зенит", "Локомотив"?

– Эти команды поопытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем самый хороший футбол в премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с "Уфой". Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А еще мы в большинстве уступили "Локомотиву". Нам опять же немного не хватило опыта.

"СЭ"
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 08:27
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