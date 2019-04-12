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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Анатолий Мещеряков: план "Локомотива" в играх? Делай что должен, и будь что будет

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от выездного матча 23-го тура РПЛ против "Ахмата".

"Нас ждет очень интересный матч. Будем готовиться и максимально настраиваться на него. У нас план всегда один: настраивайся на игру, делай что должен, и будь что будет", - цитируют Мещерякова "Известия"
Теги: Локомотив Ахмат
Сегодня, 09:24
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#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 10:29)
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Болеет за:
ЦСКА
делай что должен, и будь что будет

Збс, так можно на любой вопрос отвечать)

-Подсудимый, вы признаете себя виновным?
-Делай, что должен и будь, что будет.

-Дорогая, тебе налить чая?
-Делай, что должен и будь, что будет.

-Тебе 18-то то есть?
-Делай, что должен и будь, что будет.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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