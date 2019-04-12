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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Борис Игнатьев - о матче ЦСКА - "Оренбург": в нашем чемпионате нельзя ничего предсказать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ ЦСКА - "Оренбург".

"В нашем чемпионате вообще нельзя ничего предсказать. Но ЦСКА выглядит предпочтительнее. Коллектив Ганчаренко показывает весьма качественную и стабильную игру. Также стоит вспомнить об уровне индивидуального мастерства, который встроен в командные действия "армейцев", - сказал Игнатьев.

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Теги: ЦСКА Оренбург Игнатьев
Сегодня, 09:52
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