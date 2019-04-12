Россия РПЛ 2018/19
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"Спартак" прокомментировал ситуацию с Гулиевым
Пресс-служба "Спартака" опубликовал заявление по ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым.
Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний россиянин сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента.
"10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.
Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.
Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", – написано в заявлении пресс-службы.
ФК "Спартак"
Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний россиянин сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента.
"10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.
Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.
Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", – написано в заявлении пресс-службы.
ФК "Спартак"
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