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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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13 Динамо 22 24
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"Спартак" прокомментировал ситуацию с Гулиевым

Пресс-служба "Спартака" опубликовал заявление по ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым.

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний россиянин сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента.

"10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.

Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.

Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", – написано в заявлении пресс-службы.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Гулиев
Сегодня, 10:25
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7
(3)
#7  pisto   (Сегодня, 10:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Почему эту макаку не арестовали? А ну да - он же не Паку морду разбил
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 10:45)
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  •  (0)
online

Цитата: verhdon27
возвращение в аренду в Ростов?


Отдать его в услужение пострадавшему до полного выздоровления обоих... )))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 10:45)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Думаю, просто так это всё не может закончиться
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
#4  biv   (Сегодня, 10:37)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Гнать надо, а не "строгие санкции". Неужели не понимают?
Регистрация: 26.03.2019 [жалоба]
#3  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 10:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Короче замяли.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 10:32)
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это верно, это правильно.
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Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 10:32)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
"....руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции"

И в чем же они выразятся? Штраф, отстранение от игры на несколько туров, возвращение в аренду в Ростов?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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