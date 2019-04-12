"Спартак" прокомментировал ситуацию с Гулиевым

Пресс-служба "Спартака" опубликовал заявление по ситуации с полузащитником Аязом Гулиевым.Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний россиянин сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного инцидента."10 апреля произошел дорожный инцидент с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева. По дороге на тренировку команды игрок красно-белых вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу.Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к футболисту. Однако, изучив обстоятельства произошедшего, руководство ФК "Спартак-Москва" приняло решение применить к Гулиеву строгие дисциплинарные санкции.Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым", – написано в заявлении пресс-службы.