Василий Уткин - о Гулиеве: зачем прощать человека без мозгов?

Блогер Василий Уткин раскритиковал полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева, напавшего на человека в ходе дорожного конфликта."Кто вдруг не знает, парень не успел прославиться иначе. Я не буду морализировать и, в частности, усмехаться насчет типа «мирного ислама» — последнее просто низко, а что гулиевское поведение недопустимо, совершенно понятно и ребенку.Меня удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты. Один по телефону, чуть ли не на автоответчик, наговаривает своей опостылевшей бывшей страшные угрозы. Сейчас они, злорадно записанные бывшей, все в Сети. И в суде.Двое других живут в настолько воображаемом мире, что не понимают, какая публика завтракает в ближайшей к Кремлю "Кофемании". А также о том, что женатый мужчина заходит в Эгоист только в одном случае — если там отмечает предсвадебный мальчишник и последние свободные деньки молодой и холостой друг.Ну и этот замечательный молодой талыш, Аяз Гулиев, просто не задумывается вместе с ними о том, в каком мире мы живем. Что все, происходящее на улицах большого города, происходит под прицелом видеокамер. Что любой лайк, дизлайк или камент публичного человека — потенциальная новость. Что все становится известным спустя часы после события в лучшем для фигуранта случае, а в худшем можно угодить и в чей-то прямой эфир в любом инстаграме.Вот где у людей мозги? Самые элементарные. Как и зачем прощать человека без мозгов? Ну, пробелы в воспитании поправимы, и звездная болезнь — скрытая причина всего у футболистов — тоже подвергается если не исцелению, то ремиссии. Но… только если есть чем делать выводы. Осмыслить происходящее. А кем надо быть, чтобы…И кем надо быть, чтобы, днями ранее рассуждая в интервью о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, едучи на красный свет, выскочить из машины за пешеходом, догнать его, *** ему, потом спохватиться, сбегать запереть машину и еще раз догнать злосчастного ходока, чтобы отлупить уже по-серьезному?Камеры на каждом перекрестке. Вообще — надо быть идиотом. А в частности — Аязом Гулиевым. Самое скверное в мозгах, что они уже не отрастают у человека, когда ему за двадцать, и за деньги не продаются тоже."Спартак", в сущности, сменял этого пассионария на Еременко с доплатой. Мрак", — написал Уткин.