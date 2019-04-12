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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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Василий Уткин - о Гулиеве: зачем прощать человека без мозгов?

Блогер Василий Уткин раскритиковал полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева, напавшего на человека в ходе дорожного конфликта.

"Кто вдруг не знает, парень не успел прославиться иначе. Я не буду морализировать и, в частности, усмехаться насчет типа «мирного ислама» — последнее просто низко, а что гулиевское поведение недопустимо, совершенно понятно и ребенку.

Меня удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты. Один по телефону, чуть ли не на автоответчик, наговаривает своей опостылевшей бывшей страшные угрозы. Сейчас они, злорадно записанные бывшей, все в Сети. И в суде.

Двое других живут в настолько воображаемом мире, что не понимают, какая публика завтракает в ближайшей к Кремлю "Кофемании". А также о том, что женатый мужчина заходит в Эгоист только в одном случае — если там отмечает предсвадебный мальчишник и последние свободные деньки молодой и холостой друг.

Ну и этот замечательный молодой талыш, Аяз Гулиев, просто не задумывается вместе с ними о том, в каком мире мы живем. Что все, происходящее на улицах большого города, происходит под прицелом видеокамер. Что любой лайк, дизлайк или камент публичного человека — потенциальная новость. Что все становится известным спустя часы после события в лучшем для фигуранта случае, а в худшем можно угодить и в чей-то прямой эфир в любом инстаграме.

Вот где у людей мозги? Самые элементарные. Как и зачем прощать человека без мозгов? Ну, пробелы в воспитании поправимы, и звездная болезнь — скрытая причина всего у футболистов — тоже подвергается если не исцелению, то ремиссии. Но… только если есть чем делать выводы. Осмыслить происходящее. А кем надо быть, чтобы…

И кем надо быть, чтобы, днями ранее рассуждая в интервью о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, едучи на красный свет, выскочить из машины за пешеходом, догнать его, *** ему, потом спохватиться, сбегать запереть машину и еще раз догнать злосчастного ходока, чтобы отлупить уже по-серьезному?

Камеры на каждом перекрестке. Вообще — надо быть идиотом. А в частности — Аязом Гулиевым. Самое скверное в мозгах, что они уже не отрастают у человека, когда ему за двадцать, и за деньги не продаются тоже.

"Спартак", в сущности, сменял этого пассионария на Еременко с доплатой. Мрак", — написал Уткин.
Теги: Уткин Гулиев
Сегодня, 10:55
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11
(17)
#11  лад  USSR (Сегодня, 12:44)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Редкий случай, когда "ценитель" пива с копченными крылышками произносит здравые мысли.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#10  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:42)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Чурбаном был,чурбаном и останется.Его нельзя возвращать в основу,пусть сгниёт в дубле.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:33)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели Гулиев БЕЗГРАМОТНЫЙ, что не читает про Мамаева с Кокориным, или настолько низкий интеллектуальный уровень у МОЛОДЫХ МИЛЛИОНЕРОВ , потерявших всякую реальность .На экскурсию его месяца на три в СИЗО к КОЛЛЕГАМ ПО НЕСЧАСТЬЮ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 12:28)
  • -1
  •  (3)
online

Вася, а сколько мгновений чудных ты не огласил.Кержаков, Аршавин,Радимов,Новосельцев.Последний вообше подонок.Если в голове нет мозгов,то это уже и не человек.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#7  horse72  Сибирь (Сегодня, 11:56)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Редкий случай, когда полностью согласен с Уткиным.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#6  Брюзга  Рязань (Сегодня, 11:38)
  • +4
  •  (4)

Да уж. Эта "сделка" с Ростовом - полная глупость. Жесть.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#5  gesha978  Москва (Сегодня, 11:33)
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
чего это я с васей полностью согласен?!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#4  biv   (Сегодня, 11:31)
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Прав Вася. Не поспоришь.
Регистрация: 26.03.2019 [жалоба]
#3  sssh53  Москва (Сегодня, 11:10)
  • +1
  •  (17)

а сажать на год будут или спартачам можно избивать
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:07)
  • +13
  •  (17)

"Спартак", в сущности, сменял этого пассионария на Еременко с доплатой. Мрак"


Идиотизм спартаковской селекции- это уже притча во языцех)))

Смотрю ка играет ерема за Ростов- лидер, всю игру ведет. Попов интересные ходы выдает.

В Спартаке таких игроков даже близко нет. Зато есть тупейшая троица полузащиты- Глушка, Зобнин и Хани))) Играют тупо, примитивно. А на замену фанерный дегенерат Гулиев. У чурки нет вообще никакой техники, ни футбольных мозгов. Только агрессивные отборы на грани травмы. Да и те удаются через 2 на третий. Ибо для подкатов тоже техника нужна.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:03)
  • +11
  •  (15)
online

"Спартак", в сущности, сменял этого пассионария на Еременко с доплатой. Мрак

Да уж - поменяли кокс на опиум. С доплатой...
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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