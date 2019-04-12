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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Отец Азмуна: Семак — очень умный тренер

Халил Азмун, отец форварда "Зенита" Сердара Азмуна, высказал мнение о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.

"Самое главное, что сына хотел видеть в команде главный тренер Сергей Семак. Это было определяющим фактором. Личное же мое мнение таково: когда Сердар попадает в более сильный клуб, он старается еще больше. При этом хотел бы поблагодарить Бердыева, который очень многое сделал для сына. И уже попросил Семака, чтобы он помог Сердару прогрессировать.

Сердар всегда говорит, что для команды очень важна сплоченность. По словам сына, в "Зените" она есть. Вот и его всячески поддерживали с первого дня. Еще он утверждает, что это главный тренер создал такую атмосферу в коллективе. Знаю, что Семак был очень хорошим футболистом. И несмотря на молодость, я вижу — это очень умный тренер. Да и в прошлом и позапрошлом годах у "Зенита" результаты не такие были", — сказал отец футболиста.

Радио "Зенит"
Теги: Зенит Семак Азмун
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#1  студия дускай   (Сегодня, 12:13)
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online

хохохо
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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