Россия РПЛ 2018/19
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Отец Азмуна: Семак — очень умный тренер
Халил Азмун, отец форварда "Зенита" Сердара Азмуна, высказал мнение о главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.
"Самое главное, что сына хотел видеть в команде главный тренер Сергей Семак. Это было определяющим фактором. Личное же мое мнение таково: когда Сердар попадает в более сильный клуб, он старается еще больше. При этом хотел бы поблагодарить Бердыева, который очень многое сделал для сына. И уже попросил Семака, чтобы он помог Сердару прогрессировать.
Сердар всегда говорит, что для команды очень важна сплоченность. По словам сына, в "Зените" она есть. Вот и его всячески поддерживали с первого дня. Еще он утверждает, что это главный тренер создал такую атмосферу в коллективе. Знаю, что Семак был очень хорошим футболистом. И несмотря на молодость, я вижу — это очень умный тренер. Да и в прошлом и позапрошлом годах у "Зенита" результаты не такие были", — сказал отец футболиста.
Радио "Зенит"
"Самое главное, что сына хотел видеть в команде главный тренер Сергей Семак. Это было определяющим фактором. Личное же мое мнение таково: когда Сердар попадает в более сильный клуб, он старается еще больше. При этом хотел бы поблагодарить Бердыева, который очень многое сделал для сына. И уже попросил Семака, чтобы он помог Сердару прогрессировать.
Сердар всегда говорит, что для команды очень важна сплоченность. По словам сына, в "Зените" она есть. Вот и его всячески поддерживали с первого дня. Еще он утверждает, что это главный тренер создал такую атмосферу в коллективе. Знаю, что Семак был очень хорошим футболистом. И несмотря на молодость, я вижу — это очень умный тренер. Да и в прошлом и позапрошлом годах у "Зенита" результаты не такие были", — сказал отец футболиста.
Радио "Зенит"
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