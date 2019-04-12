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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Семак: недооценки "Анжи" не будет ни в коем случае

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с "Анжи".

"Все команды умеют защищаться. И команды из нижней половины таблицы дают бой лидеру. Недооценки не будет. Готовимся в обычном графике. Для нас результат важен, так что мы сделаем все, чтобы победить на своем поле. Сложно предположить, как будет складываться игра. "Анжи" будет играть хорошо и атаковать, но это будет фрагментарно, не думаю, что это будет происходить на протяжение всего матча.

Нобоа — один из футболистов, который подает со стандартов. Но он пропустил много, ему надо набирать форму. Но в некоторых матчах мы не можем ему дать это игровое время. Он готов помогать, но сколько и когда — будем решать", — заявил Семак.

Sport24
Теги: Анжи Зенит Семак
Сегодня, 11:54
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