Сергей Семак: недооценки "Анжи" не будет ни в коем случае

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с "Анжи"."Все команды умеют защищаться. И команды из нижней половины таблицы дают бой лидеру. Недооценки не будет. Готовимся в обычном графике. Для нас результат важен, так что мы сделаем все, чтобы победить на своем поле. Сложно предположить, как будет складываться игра. "Анжи" будет играть хорошо и атаковать, но это будет фрагментарно, не думаю, что это будет происходить на протяжение всего матча.Нобоа — один из футболистов, который подает со стандартов. Но он пропустил много, ему надо набирать форму. Но в некоторых матчах мы не можем ему дать это игровое время. Он готов помогать, но сколько и когда — будем решать", — заявил Семак.