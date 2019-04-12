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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Никола Влашич: я готов повторить путь Олича!

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что он не против повторить путь экс-форварда армейцев Ивицы Олича, который ранее выступал за "Баварию".

– У вас перед глазами стоит пример Ивицы Олича, который несколько сезонов провел в ЦСКА, а потом дорос до "Баварии"?

– О, вот это настоящий трудяга! У него очень правильная жизненная установка. Ставит перед собой сложные цели и идет к ним. А самое главное – достигает. Неслучайно заиграл в таком топовом европейском клубе – "Баварии". Готов ли повторить его путь? Почему нет? Конечно! Все реально! Я очень амбициозный парень.

"СЭ"
Теги: Влашич Олич ЦСКА
Сегодня, 12:11
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#1  Яamon   (Сегодня, 12:31)
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Болеет за:
«Локомотив»
влашич значительно талантливей
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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