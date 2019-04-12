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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Борьба продолжается. Превью 23-го тура РПЛ

На прошлых выходных в нашем футболе чемпионская интрига могла утихнуть, но этого не произошло, так что главное – ещё впереди. Ближайший преследователь лидера «Краснодар» ждёт матч против «Динамо», а «Зениту» предстоит не оступиться в игре с обнищавшим, но всё ещё непокорным «Анжи».

Борьба продолжается. Превью 23-го тура РПЛ


«Крылья Советов» - «Рубин»
Пятница, 18:30. Матч ТВ


Сложно вспомнить, когда оба участника волжского дерби выглядели настолько печально. Растасканный «Рубин» не может победить даже «Енисей», откровенно мучается в игровом плане, но хотя бы цепляется за ничьи. Самара после неплохого начала года скатилась – и проиграла уже три встречи подряд.

В моральном плане побеждать необходимо и тем, и другим. С точки зрения турнирной позиции – «Крыльям» куда больше. Казань высоко забралась до зимнего перерыва, так что вылет ей не грозит, до конца сезона «Рубин» доедет и на спущенных шинах. А вот команда Божовича, к которому за последние недели возникла уйма претензий, ещё может провалиться обратно в ФНЛ.

Хотя и, наверное, лишь через стыки.


«Енисей» - «Уфа»
Суббота, 11:30. Матч Премьер


Евсеев взбодрил «Уфу». Начавшие 2019-й совсем уныло башкирцы с новым тренером заработали сходу четыре очка – спаслись в игре против ЦСКА и оказались прочнее «Ростова». Судя по свежим результатам и огненным пресс-конференциям, этому тренеру, может, и удастся вытащить настрадавшуюся за сезон «Уфу», которая, между прочим, ещё летом боролась за еврокубки.

В грядущем матче у команды Евсеева есть все шансы на три очка. Соперник – аморфный «Енисей», который не может избавиться от Дмитрия Аленичева, и проигрывает, даже если каким-то чудом удалось повести в два гола.


«Арсенал» - «Урал»
Суббота, 14:00. Матч ТВ


«Арсенал» при Черевченко возмужал и окреп. И пусть сомнительные ничьи случаются, как это было неделю назад с «Рубином», в новом году отечественные «пушкари» в чемпионате ещё не проигрывали. Проиграли только в Кубке – и как раз команде из Екатеринбурга.

Но Кубок и матчи в регулярной лиге для романтического Парфёнова сильно различаются (как было и в «Тосно» год назад). Непостижимым образом его подопечные блистают в матчах на вылет, но вот в чемпионате регулярно теряют на ровном месте очки и обязательно пропускают. Для туляков это прекрасный шанс, чтобы организовать ответное поражение и отомстить.


ЦСКА - «Оренбург»
Суббота, 14:00. Матч Премьер


Обратите внимание, что матч ЦСКА перевели на более раннее время, поскольку тем же вечером хоккейные «армейцы» будут играть первый матч финала кубка Гагарина.

После победы над «Спартаком» «красно-синие» укрепили свои позицию в борьбе за Лигу Чемпионов, но ещё ничего не решено, поскольку и «Локомотив», и «Краснодар» никуда не отваливались. Споткнуться дома на крепком, но всё же проходимом «Оренбурге» после блестящей победы в дерби будет страшно обидно и очень в стиле нынешнего ЦСКА. Так что Гончаренко нужно сделать всё, что его пионеротряд не расклеился, как это было, например, на последних минутах игры с «Уфой» или во встрече против «Арсенала».


«Ахмат» - «Локомотив»
Суббота, 19:30. Матч ТВ


«Ахмату» в прошлом матче против большого соперника удалось навязать сопротивление «Спартаку», но это всё равно не пошло дальше штрафной – и «красно-белые», спокойно выдержав давление в центре, дождались удаления Семёнова и победили.

А «Локомотив» сейчас лучше «Спартака», да ещё и в неплохом настроении – последнее время команде Сёмина везёт и почти всё получается. Не вышло только обыграть «Зенит», но это был бы уже совсем праздник.

Болельщики «Краснодара» и ЦСКА, конечно, будут держать скрещенными пальцы и успокаивать себя тем, что на прошлых выходных Грозный устроил стильный камбэк с «Оренбургом», но надежд у них не очень много.


«Динамо» - «Краснодар»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер


«Динамо» играет не так уж и бездарно, но им ужасно не прёт с реализацией, из-за чего за весну «бело-голубые» ощутимо просели в плане результатов и в последних четырёх матчах ни разу не победили. Против того же «Анжи» москвичи установили рекорд по ударам в створ – и всё равно добились лишь ничейного результата.

«Краснодар» сейчас предельно мотивирован. У них есть зыбкий шанс побороться за чемпионство или вполне конкретный – за место в Лиге Чемпионов. Учитывая плотную борьбу между «быками, ЦСКА и «Локомотивом», команде Мусаева нельзя терять очки, так что в плане старательности вопросов точно не будет.

Другой разговор, что и «Динамо» надо экстренно изворачиваться, потому что открывать новый стадион ФНЛ - такая себе затея.


«Зенит» - «Анжи»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер


Махачкала гораздо лучше играет на выезде в текущем сезоне, потому что дома команда Адиева всё-таки старается инициировать, атаковать и обычно бывает моментально за это наказана. Но случай с питерским «Зенитом» в первом круге – исключение. «Анжи» победил главного претендента на чемпионство несмотря на то, что Петербург счёт в начале второго тайма открыл.

Дома с Махачкалой будет ещё тяжелее, но сейчас гораздо выше и цена ошибки. Если «Зенит» оступится на одном из аутсайдеров чемпионата, будет очень обидно. Только не игрокам и болельщикам ЦСКА и «Краснодара». Правда, верится в это слабо после недавних комментариев президента дагестанского клуба:

- У «Анжи» плохое положение. Сейчас ведутся переговоры с «Газпромом», наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и «Анжи».

Мы обратились за помощью, и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны.


«Ростов» - «Спартак»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер


В «Спартаке» ещё смутное время. Кононов только делает вид, что всё идёт по плану, а на самом деле трагизм набирает обороты самой известной песни Летова. Дерби «красно-белые» проиграли и, вполне возможно, проиграли борьбу за Лигу Чемпионов. Кононову надо этого не допустить, иначе итогами сезона, в котором сплавили Карреру, станет вылет с последнего места из Лиги Европы, неудача в Кубке и чемпионате.

Положительных впечатлений подвёз и Гулиев, накануне избивший американского пешехода в Москве. Непонятно, чем думал игрок, перед глазами у которого сочный пример Мамаева и Кокорина, но с потерпевшим ему удалось договориться. Правда, санкций от клуба теперь не избежать.

Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а их в это время эвакуируют из суда

Против «Ростова» на выезде в любом случае просто не будет. А с бэкграундом последних недель «Спартаку» бы не закиснуть, потому что есть шанс пропустить вперёд и дончан, которые отстают от них всего на четыре очка.

Ну а для южан это последний шанс зацепиться за еврокубки через чемпионат (команда ещё играет в полуфинале Кубка). Если «Ростов» не победит, выше в таблице он уже не поднимется.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Зенит Спартак Локомотив Динамо Краснодар
Сегодня, 12:55
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