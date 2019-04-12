Борьба продолжается. Превью 23-го тура РПЛ

Россия РПЛ 2018/19
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На прошлых выходных в нашем футболе чемпионская интрига могла утихнуть, но этого не произошло, так что главное – ещё впереди. Ближайший преследователь лидера «Краснодар» ждёт матч против «Динамо», а «Зениту» предстоит не оступиться в игре с обнищавшим, но всё ещё непокорным «Анжи».
Сложно вспомнить, когда оба участника волжского дерби выглядели настолько печально. Растасканный «Рубин» не может победить даже «Енисей», откровенно мучается в игровом плане, но хотя бы цепляется за ничьи. Самара после неплохого начала года скатилась – и проиграла уже три встречи подряд.
В моральном плане побеждать необходимо и тем, и другим. С точки зрения турнирной позиции – «Крыльям» куда больше. Казань высоко забралась до зимнего перерыва, так что вылет ей не грозит, до конца сезона «Рубин» доедет и на спущенных шинах. А вот команда Божовича, к которому за последние недели возникла уйма претензий, ещё может провалиться обратно в ФНЛ.
Хотя и, наверное, лишь через стыки.
Евсеев взбодрил «Уфу». Начавшие 2019-й совсем уныло башкирцы с новым тренером заработали сходу четыре очка – спаслись в игре против ЦСКА и оказались прочнее «Ростова». Судя по свежим результатам и огненным пресс-конференциям, этому тренеру, может, и удастся вытащить настрадавшуюся за сезон «Уфу», которая, между прочим, ещё летом боролась за еврокубки.
В грядущем матче у команды Евсеева есть все шансы на три очка. Соперник – аморфный «Енисей», который не может избавиться от Дмитрия Аленичева, и проигрывает, даже если каким-то чудом удалось повести в два гола.
«Арсенал» при Черевченко возмужал и окреп. И пусть сомнительные ничьи случаются, как это было неделю назад с «Рубином», в новом году отечественные «пушкари» в чемпионате ещё не проигрывали. Проиграли только в Кубке – и как раз команде из Екатеринбурга.
Но Кубок и матчи в регулярной лиге для романтического Парфёнова сильно различаются (как было и в «Тосно» год назад). Непостижимым образом его подопечные блистают в матчах на вылет, но вот в чемпионате регулярно теряют на ровном месте очки и обязательно пропускают. Для туляков это прекрасный шанс, чтобы организовать ответное поражение и отомстить.
Обратите внимание, что матч ЦСКА перевели на более раннее время, поскольку тем же вечером хоккейные «армейцы» будут играть первый матч финала кубка Гагарина.
После победы над «Спартаком» «красно-синие» укрепили свои позицию в борьбе за Лигу Чемпионов, но ещё ничего не решено, поскольку и «Локомотив», и «Краснодар» никуда не отваливались. Споткнуться дома на крепком, но всё же проходимом «Оренбурге» после блестящей победы в дерби будет страшно обидно и очень в стиле нынешнего ЦСКА. Так что Гончаренко нужно сделать всё, что его пионеротряд не расклеился, как это было, например, на последних минутах игры с «Уфой» или во встрече против «Арсенала».
«Ахмату» в прошлом матче против большого соперника удалось навязать сопротивление «Спартаку», но это всё равно не пошло дальше штрафной – и «красно-белые», спокойно выдержав давление в центре, дождались удаления Семёнова и победили.
А «Локомотив» сейчас лучше «Спартака», да ещё и в неплохом настроении – последнее время команде Сёмина везёт и почти всё получается. Не вышло только обыграть «Зенит», но это был бы уже совсем праздник.
Болельщики «Краснодара» и ЦСКА, конечно, будут держать скрещенными пальцы и успокаивать себя тем, что на прошлых выходных Грозный устроил стильный камбэк с «Оренбургом», но надежд у них не очень много.
«Динамо» играет не так уж и бездарно, но им ужасно не прёт с реализацией, из-за чего за весну «бело-голубые» ощутимо просели в плане результатов и в последних четырёх матчах ни разу не победили. Против того же «Анжи» москвичи установили рекорд по ударам в створ – и всё равно добились лишь ничейного результата.
«Краснодар» сейчас предельно мотивирован. У них есть зыбкий шанс побороться за чемпионство или вполне конкретный – за место в Лиге Чемпионов. Учитывая плотную борьбу между «быками, ЦСКА и «Локомотивом», команде Мусаева нельзя терять очки, так что в плане старательности вопросов точно не будет.
Другой разговор, что и «Динамо» надо экстренно изворачиваться, потому что открывать новый стадион ФНЛ - такая себе затея.
Махачкала гораздо лучше играет на выезде в текущем сезоне, потому что дома команда Адиева всё-таки старается инициировать, атаковать и обычно бывает моментально за это наказана. Но случай с питерским «Зенитом» в первом круге – исключение. «Анжи» победил главного претендента на чемпионство несмотря на то, что Петербург счёт в начале второго тайма открыл.
Дома с Махачкалой будет ещё тяжелее, но сейчас гораздо выше и цена ошибки. Если «Зенит» оступится на одном из аутсайдеров чемпионата, будет очень обидно. Только не игрокам и болельщикам ЦСКА и «Краснодара». Правда, верится в это слабо после недавних комментариев президента дагестанского клуба:
- У «Анжи» плохое положение. Сейчас ведутся переговоры с «Газпромом», наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и «Анжи».
Мы обратились за помощью, и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны.
В «Спартаке» ещё смутное время. Кононов только делает вид, что всё идёт по плану, а на самом деле трагизм набирает обороты самой известной песни Летова. Дерби «красно-белые» проиграли и, вполне возможно, проиграли борьбу за Лигу Чемпионов. Кононову надо этого не допустить, иначе итогами сезона, в котором сплавили Карреру, станет вылет с последнего места из Лиги Европы, неудача в Кубке и чемпионате.
Положительных впечатлений подвёз и Гулиев, накануне избивший американского пешехода в Москве. Непонятно, чем думал игрок, перед глазами у которого сочный пример Мамаева и Кокорина, но с потерпевшим ему удалось договориться. Правда, санкций от клуба теперь не избежать.
Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а их в это время эвакуируют из суда
Против «Ростова» на выезде в любом случае просто не будет. А с бэкграундом последних недель «Спартаку» бы не закиснуть, потому что есть шанс пропустить вперёд и дончан, которые отстают от них всего на четыре очка.
Ну а для южан это последний шанс зацепиться за еврокубки через чемпионат (команда ещё играет в полуфинале Кубка). Если «Ростов» не победит, выше в таблице он уже не поднимется.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
«Крылья Советов» - «Рубин»
Пятница, 18:30. Матч ТВ
Пятница, 18:30. Матч ТВ
Сложно вспомнить, когда оба участника волжского дерби выглядели настолько печально. Растасканный «Рубин» не может победить даже «Енисей», откровенно мучается в игровом плане, но хотя бы цепляется за ничьи. Самара после неплохого начала года скатилась – и проиграла уже три встречи подряд.
В моральном плане побеждать необходимо и тем, и другим. С точки зрения турнирной позиции – «Крыльям» куда больше. Казань высоко забралась до зимнего перерыва, так что вылет ей не грозит, до конца сезона «Рубин» доедет и на спущенных шинах. А вот команда Божовича, к которому за последние недели возникла уйма претензий, ещё может провалиться обратно в ФНЛ.
Хотя и, наверное, лишь через стыки.
«Енисей» - «Уфа»
Суббота, 11:30. Матч Премьер
Суббота, 11:30. Матч Премьер
Евсеев взбодрил «Уфу». Начавшие 2019-й совсем уныло башкирцы с новым тренером заработали сходу четыре очка – спаслись в игре против ЦСКА и оказались прочнее «Ростова». Судя по свежим результатам и огненным пресс-конференциям, этому тренеру, может, и удастся вытащить настрадавшуюся за сезон «Уфу», которая, между прочим, ещё летом боролась за еврокубки.
В грядущем матче у команды Евсеева есть все шансы на три очка. Соперник – аморфный «Енисей», который не может избавиться от Дмитрия Аленичева, и проигрывает, даже если каким-то чудом удалось повести в два гола.
«Арсенал» - «Урал»
Суббота, 14:00. Матч ТВ
Суббота, 14:00. Матч ТВ
«Арсенал» при Черевченко возмужал и окреп. И пусть сомнительные ничьи случаются, как это было неделю назад с «Рубином», в новом году отечественные «пушкари» в чемпионате ещё не проигрывали. Проиграли только в Кубке – и как раз команде из Екатеринбурга.
Но Кубок и матчи в регулярной лиге для романтического Парфёнова сильно различаются (как было и в «Тосно» год назад). Непостижимым образом его подопечные блистают в матчах на вылет, но вот в чемпионате регулярно теряют на ровном месте очки и обязательно пропускают. Для туляков это прекрасный шанс, чтобы организовать ответное поражение и отомстить.
ЦСКА - «Оренбург»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Обратите внимание, что матч ЦСКА перевели на более раннее время, поскольку тем же вечером хоккейные «армейцы» будут играть первый матч финала кубка Гагарина.
После победы над «Спартаком» «красно-синие» укрепили свои позицию в борьбе за Лигу Чемпионов, но ещё ничего не решено, поскольку и «Локомотив», и «Краснодар» никуда не отваливались. Споткнуться дома на крепком, но всё же проходимом «Оренбурге» после блестящей победы в дерби будет страшно обидно и очень в стиле нынешнего ЦСКА. Так что Гончаренко нужно сделать всё, что его пионеротряд не расклеился, как это было, например, на последних минутах игры с «Уфой» или во встрече против «Арсенала».
«Ахмат» - «Локомотив»
Суббота, 19:30. Матч ТВ
Суббота, 19:30. Матч ТВ
«Ахмату» в прошлом матче против большого соперника удалось навязать сопротивление «Спартаку», но это всё равно не пошло дальше штрафной – и «красно-белые», спокойно выдержав давление в центре, дождались удаления Семёнова и победили.
А «Локомотив» сейчас лучше «Спартака», да ещё и в неплохом настроении – последнее время команде Сёмина везёт и почти всё получается. Не вышло только обыграть «Зенит», но это был бы уже совсем праздник.
Болельщики «Краснодара» и ЦСКА, конечно, будут держать скрещенными пальцы и успокаивать себя тем, что на прошлых выходных Грозный устроил стильный камбэк с «Оренбургом», но надежд у них не очень много.
«Динамо» - «Краснодар»
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
«Динамо» играет не так уж и бездарно, но им ужасно не прёт с реализацией, из-за чего за весну «бело-голубые» ощутимо просели в плане результатов и в последних четырёх матчах ни разу не победили. Против того же «Анжи» москвичи установили рекорд по ударам в створ – и всё равно добились лишь ничейного результата.
«Краснодар» сейчас предельно мотивирован. У них есть зыбкий шанс побороться за чемпионство или вполне конкретный – за место в Лиге Чемпионов. Учитывая плотную борьбу между «быками, ЦСКА и «Локомотивом», команде Мусаева нельзя терять очки, так что в плане старательности вопросов точно не будет.
Другой разговор, что и «Динамо» надо экстренно изворачиваться, потому что открывать новый стадион ФНЛ - такая себе затея.
«Зенит» - «Анжи»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Махачкала гораздо лучше играет на выезде в текущем сезоне, потому что дома команда Адиева всё-таки старается инициировать, атаковать и обычно бывает моментально за это наказана. Но случай с питерским «Зенитом» в первом круге – исключение. «Анжи» победил главного претендента на чемпионство несмотря на то, что Петербург счёт в начале второго тайма открыл.
Дома с Махачкалой будет ещё тяжелее, но сейчас гораздо выше и цена ошибки. Если «Зенит» оступится на одном из аутсайдеров чемпионата, будет очень обидно. Только не игрокам и болельщикам ЦСКА и «Краснодара». Правда, верится в это слабо после недавних комментариев президента дагестанского клуба:
- У «Анжи» плохое положение. Сейчас ведутся переговоры с «Газпромом», наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и «Анжи».
Мы обратились за помощью, и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны.
«Ростов» - «Спартак»
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
В «Спартаке» ещё смутное время. Кононов только делает вид, что всё идёт по плану, а на самом деле трагизм набирает обороты самой известной песни Летова. Дерби «красно-белые» проиграли и, вполне возможно, проиграли борьбу за Лигу Чемпионов. Кононову надо этого не допустить, иначе итогами сезона, в котором сплавили Карреру, станет вылет с последнего места из Лиги Европы, неудача в Кубке и чемпионате.
Положительных впечатлений подвёз и Гулиев, накануне избивший американского пешехода в Москве. Непонятно, чем думал игрок, перед глазами у которого сочный пример Мамаева и Кокорина, но с потерпевшим ему удалось договориться. Правда, санкций от клуба теперь не избежать.
Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а их в это время эвакуируют из суда
Против «Ростова» на выезде в любом случае просто не будет. А с бэкграундом последних недель «Спартаку» бы не закиснуть, потому что есть шанс пропустить вперёд и дончан, которые отстают от них всего на четыре очка.
Ну а для южан это последний шанс зацепиться за еврокубки через чемпионат (команда ещё играет в полуфинале Кубка). Если «Ростов» не победит, выше в таблице он уже не поднимется.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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