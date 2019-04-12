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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Источник: "Спартак" жестко накажет Гулиева за драку

По информации телеграм-канала Baza, "Спартак" решил наказать рублём своего футболиста Аяза Гулиева за нападение на пешехода.

Аяза оштрафуют на 5 миллионов рублей – их вычтут из его зарплаты (его месячная зарплата составляет 6 млн рублей).

Но гораздо страшнее другое наказание – Гулиева отстранили от "основы", отправили на тренировки в дубль, но играть за него – запретили.
Теги: Спартак Гулиев
Сегодня, 12:31
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#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:58)
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online

Цитата: Максим Скоков
А почему его не сажают как остальных? че за куйня творится одним можно а другим нельзя?

Как почему? Спартак, Масква, засилие над питерскими на всех уровнях, Симонян уже в Кремль жалобу заслал - все сразу же взяли под козырек.

Все издеваются только над беззащитными питерскими голубками, которые ну только стулом по горбу, а их вон как...

Полное бесправие масковских над провинциальными - Лукойл e,eт Газпром как бык овцу.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  Сергей Т   (Сегодня, 12:52)
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online

Цитата: Максим Скоков
А почему его не сажают как остальных? че за куйня творится одним можно а другим нельзя?

Пострадавший отказался писать заявление.
Регистрация: 5.05.2018 [жалоба]
#7  Apant1   (Сегодня, 12:52)
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online

Цитата: Максим Скоков
А почему его не сажают как остальных? че за куйня творится одним можно а другим нельзя?

Читайте внимательнее, пострадавший претензий не имеет.
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  студия дускай   (Сегодня, 12:51)
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online

прямые последствия суверенизации российского футбола
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#5  Максим Скоков   (Сегодня, 12:48)
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online

А почему его не сажают как остальных? че за куйня творится одним можно а другим нельзя?
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 12:48)
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online

Цитата: serega_user
борщом не кормить


Наоборот, кормить одним борщом... ))))

А так да, ну очень страшное наказание с дублем тренироваться, пока все не утихнет...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  xxd   (Сегодня, 12:43)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Аяза оштрафуют на 5 миллионов рублей – их вычтут из его зарплаты (его месячная зарплата составляет 6 млн рублей).

- Разве это штраф?- сплюнул Гулиев себе под ноги.- Миллионом больше, миллионом меньше.Тем более, стула не было, нос иностранцу сломал кулаком, значит могу гулять на свободе.
P.s.(c) сарказм
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:42)
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Болеет за:
ЦСКА
Запереть на полгода в Тарасовке, борщом не кормить smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  пушкин  спб (Сегодня, 12:33)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Для свиней деньги грязь, надо было пайки лишить.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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