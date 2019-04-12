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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Игорь Шалимов: создание юношеской лиги - правильное решение для российского футбола

Экс-главный тренер "Химок" Игорь Шалимов прокомментировал решение о создании юношеской лигу U17.

"Я считаю, что создание юношеской лиги - это правильное решение для нашего футбола. U17 - это выпускной год. Если брать Москву, то со школами более-менее нормально, есть хорошие академии. Есть еще "Краснодар" и "Рубин", и им особо не с кем играть, поэтому это объединение пойдет только на пользу для российского футбола. Будет конкурентоспособная среда для развития юношеского футбола. Галицкий будет руководить детско-юношеским футболом. Если он согласился, то значит, ему это интересно. Возможность у него есть, у него одна из лучших академий в России", — рассказал Шалимов.

Sport24
Теги: Шалимов
Сегодня, 13:36
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