Игорь Шалимов: создание юношеской лиги - правильное решение для российского футбола

Экс-главный тренер "Химок" Игорь Шалимов прокомментировал решение о создании юношеской лигу U17."Я считаю, что создание юношеской лиги - это правильное решение для нашего футбола. U17 - это выпускной год. Если брать Москву, то со школами более-менее нормально, есть хорошие академии. Есть еще "Краснодар" и "Рубин", и им особо не с кем играть, поэтому это объединение пойдет только на пользу для российского футбола. Будет конкурентоспособная среда для развития юношеского футбола. Галицкий будет руководить детско-юношеским футболом. Если он согласился, то значит, ему это интересно. Возможность у него есть, у него одна из лучших академий в России", — рассказал Шалимов.