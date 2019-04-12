Россия РПЛ 2018/19
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В отписки «Спартака» и Гулиева не верят. Во что обойдётся Аязу драка с пешеходом?
Спустя сутки «красно-белые» наконец-то публично отреагировали на подвиги своего полузащитника, избившего американского пешехода после того, как он помешал проехать Гулиеву на красный свет
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Тут ещё подвёз лишний повод для гордости Аяз Гулиев, которого только-только вернули в «Спартак» из «Ростова». Вишенка на торте.
Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а их в это время эвакуируют из суда
Это же реально вопиющая глупость. Футболист, у которого перед глазами потрясающий пример Кокорина и Мамаева, отъехавших за решётку на год, на ровном месте устраивает подобное. Причём не в чистом поле, не в тёмной подворотне, а на улице Москвы, где сотни свидетелей и почти везде камеры.
И при этом драка Гулиева гораздо жёстче того, что случилось с игроками, почесавшими в «Кофемании» Пака стулом. Сейчас им не в оправдание, но они были пьяные (давайте без ханжества, мы ведь с вами знаем, какую дурь иногда нагоняет алкоголь), а Соловчук явно ударил первым, а до этого задирался. Пак? У него было право быть недовольным футболистами (из-за их идиотских шуток), но всё-таки он их спровоцировал прямым оскорблением.
Гулиев проехал на красный свет, задев пешехода. Подбежал его и то ли ударил, то ли толкнул. После этого человек уходил, но Гулиев припарковал автомобиль и побежал (!) добивать. Знаете, аффектом такую ситуацию объяснить сложно. Если Аяз так взбесился (интересно, из-за чего – пеший, оказывается, имеет право переходить улицу на зелёный сигнал светофора?), почему не прыгнул на него (не зря его прозвали в команде Хабибом) сразу?
Понравилась и реакция клуба. В течение суток марали и Гулиева, и «Спартак», но пресс-служба делала вид, что ничего не произошло. Почему бы было не выдернуть игрока, взять камеру и записать обращение футболиста? Никакого бы прощения никто за это не обещал. Но «красно-белые» сделали всё, чтобы ненависть к игроку вскипела на всех спортивных ресурсах, и лишь после этого, когда было поздновато тушить пожар, начали говорить.
? Аяз Гулиев: «Мне стыдно перед болельщиками #Спартак’а»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 12, 2019
Заявление полузащитника красно-белых, ставшего участником резонансного дорожного конфликта.
Подробнее: https://t.co/SBAVHcUPwk pic.twitter.com/D41t8ryfQr
Даже спустя сутки обращение подготовили абсолютно сырое. Ладно прямая речь клуба – там обошлись без лишнего трепета и выразили позицию о "строгом наказании" довольно скупо. Но почему не записали самого футболиста? Почему только текст от него в такой нервный момент? В итоге – представляете себе – большинство пользователей не верят в то, что Гулиев вообще это говорил.
По поводу наказания клубом – не факт ещё, что оно будет, ведь официальных подтверждений нет - это максимальное из возможного. Гулиева, как пишет телеграм-канал «Baza», собираются оштрафовать почти на целую зарплату (пять миллионов рублей при шести зарабатываемых в месяц), а ещё его отправили в дубль. Ожидать чего-нибудь радикального (вроде расторжения контракта, как это сделал бы, например, Галицкий) было смешно. Осенью, когда Глушаков не просто скандалил с женой (всё-таки дело тонкое), а напрямую ей угрожал, записи чего были выложены в сеть, «Спартак» никаким образом не заботился о свой репутации. Что же, сейчас начинать?
«Красно-белым», видимо, вообще не очень есть дело, что о них подумают собственные болельщики. На прессу, очевидно, плевать совсем. Избивают до потери сознания своих на трибуне? А зачем нам реагировать? Пусть эти люди, которые месили человека впятером (хотя, как говорят, пострадавший сам был хорош) и дальше ходят на футбол, заявление ведь не написали. Расколовшиеся из-за Глушакова трибуны? Его не прекращающиеся дразнящие жесты в адрес фанатки? Вопросы, почему слили самого классного тренера в «Спартаке» за последние лет двадцать?
На все эти вопросы вам предложат любить «Спартак», ходить на стадион и болеть. Объясняться явно не народная команда не хочет.
Впрочем, оно, может, и к лучшему. Вдруг объяснения будут в духе Андрея Федуна, у которого при Каррере никто не прогрессировал.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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