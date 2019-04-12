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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
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В отписки «Спартака» и Гулиева не верят. Во что обойдётся Аязу драка с пешеходом?

Спустя сутки «красно-белые» наконец-то публично отреагировали на подвиги своего полузащитника, избившего американского пешехода после того, как он помешал проехать Гулиеву на красный свет

Фото: ТАСС/Олег Бухарев
У «Спартака» давно не было такого кошмарного сезона. Уволили героя нового времени Карреру, из-за чего руководство вдрызг рассорилось с болельщиками, а потом выяснили, что уволили всё-таки напрасно, раз никаких улучшений нет – только стагнация. Болтливая катастрофа Рианчо, последнее место в группе Лиги Европы (исторический результат для российских клубов), банщик и клиент Андрея Малахова Глушаков, который по какому-то недоразумению остался капитаном команды. А ещё драки между своими на трибунах, похоже, непопадание в Лигу Чемпионов и новый тренер, который наобещал столько всего, что Кононова можно смело брать в «Единую Россию» (думается, он не будет против).

Тут ещё подвёз лишний повод для гордости Аяз Гулиев, которого только-только вернули в «Спартак» из «Ростова». Вишенка на торте.

Гулиев захотел к Мамаеву и Кокорину, а их в это время эвакуируют из суда

Это же реально вопиющая глупость. Футболист, у которого перед глазами потрясающий пример Кокорина и Мамаева, отъехавших за решётку на год, на ровном месте устраивает подобное. Причём не в чистом поле, не в тёмной подворотне, а на улице Москвы, где сотни свидетелей и почти везде камеры.

И при этом драка Гулиева гораздо жёстче того, что случилось с игроками, почесавшими в «Кофемании» Пака стулом. Сейчас им не в оправдание, но они были пьяные (давайте без ханжества, мы ведь с вами знаем, какую дурь иногда нагоняет алкоголь), а Соловчук явно ударил первым, а до этого задирался. Пак? У него было право быть недовольным футболистами (из-за их идиотских шуток), но всё-таки он их спровоцировал прямым оскорблением.

Гулиев проехал на красный свет, задев пешехода. Подбежал его и то ли ударил, то ли толкнул. После этого человек уходил, но Гулиев припарковал автомобиль и побежал (!) добивать. Знаете, аффектом такую ситуацию объяснить сложно. Если Аяз так взбесился (интересно, из-за чего – пеший, оказывается, имеет право переходить улицу на зелёный сигнал светофора?), почему не прыгнул на него (не зря его прозвали в команде Хабибом) сразу?

Понравилась и реакция клуба. В течение суток марали и Гулиева, и «Спартак», но пресс-служба делала вид, что ничего не произошло. Почему бы было не выдернуть игрока, взять камеру и записать обращение футболиста? Никакого бы прощения никто за это не обещал. Но «красно-белые» сделали всё, чтобы ненависть к игроку вскипела на всех спортивных ресурсах, и лишь после этого, когда было поздновато тушить пожар, начали говорить.


Даже спустя сутки обращение подготовили абсолютно сырое. Ладно прямая речь клуба – там обошлись без лишнего трепета и выразили позицию о "строгом наказании" довольно скупо. Но почему не записали самого футболиста? Почему только текст от него в такой нервный момент? В итоге – представляете себе – большинство пользователей не верят в то, что Гулиев вообще это говорил.

По поводу наказания клубом – не факт ещё, что оно будет, ведь официальных подтверждений нет - это максимальное из возможного. Гулиева, как пишет телеграм-канал «Baza», собираются оштрафовать почти на целую зарплату (пять миллионов рублей при шести зарабатываемых в месяц), а ещё его отправили в дубль. Ожидать чего-нибудь радикального (вроде расторжения контракта, как это сделал бы, например, Галицкий) было смешно. Осенью, когда Глушаков не просто скандалил с женой (всё-таки дело тонкое), а напрямую ей угрожал, записи чего были выложены в сеть, «Спартак» никаким образом не заботился о свой репутации. Что же, сейчас начинать?

«Красно-белым», видимо, вообще не очень есть дело, что о них подумают собственные болельщики. На прессу, очевидно, плевать совсем. Избивают до потери сознания своих на трибуне? А зачем нам реагировать? Пусть эти люди, которые месили человека впятером (хотя, как говорят, пострадавший сам был хорош) и дальше ходят на футбол, заявление ведь не написали. Расколовшиеся из-за Глушакова трибуны? Его не прекращающиеся дразнящие жесты в адрес фанатки? Вопросы, почему слили самого классного тренера в «Спартаке» за последние лет двадцать?

На все эти вопросы вам предложат любить «Спартак», ходить на стадион и болеть. Объясняться явно не народная команда не хочет.

Впрочем, оно, может, и к лучшему. Вдруг объяснения будут в духе Андрея Федуна, у которого при Каррере никто не прогрессировал.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Гулиев Спартак Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:29
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(2)
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:00)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Ну разве можно сравнивать семейный конфликт Глушакова,искусственно раздутый проходимцами Жориным и Гордон со звериным поступком мерзкого овцееба?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:59)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ljubljana
тупо запугал пендоса.что б без заявы

Ну знаешь, тут идешь по центру города, смотришь достопримечательности, а тут вылетает на машине дибилоид, чуть не сбивает, при том вылезает этот орангутанг еще и в драку лезет, а потом идет второй раз добивать. Сложно не запугаться в общем. Меня другой вопрос интересует, насколько нужно без мозгов быть, что бы за свой же косяк еще и людей избивать? А американец это же здесь без претензий.И вовсе не факт что потом шумиху не поднимет у себя, когда придет в себя и оценит все прелести срубания бабла с мажора....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#4  Critique   (Сегодня, 14:55)
  • +2
  •  (2)
online

Галицкий на инциндент с Мамаем отреагировал на следующий день, за что ему респект. Видно, мужик с яйцами. Федун - молчит. Делаем вывод насчет наличия у нашего акционера первичных мужских половых признаков.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#3  ujhsysx  Москва (Сегодня, 14:49)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё, журналюги подхватили тему и давай теперь её раздувать и это только начало, после появления такой"сенсационной"новости, дальше пойдёт продолжение, начнёт разевать свой рот какой-нибудь депутатишко, потом начнутся телешоу с Малаховым и ему подобная развлекуха, если так дальше дело пойдёт и подобные темы с драками спортсменов будут продолжатся, соберётся экстренное собрание в думе и они там будут принимать поправки к административному и уголовному кодексу, за ужесточение наказания дерущихся и на подпись к Путину.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:40)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
бла-бла-бла..

это норм.накосячил - отвечай. все эти отписки - для сми и сгладить.
я чую этот южанин тупо запугал пендоса.что б без заявы
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:36)
  • -1
  •  (3)

бла-бла-бла..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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