"Крылья Советов" - "Рубин": на матче ожидается около 15 тыс. зрителей

Программка на матч "Крылья Советов" – "Рубин"https://t.co/vYbghlGXXY — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) April 12, 2019

На "Самара-Арене" прошло предматчевое совещание в преддверии игры "Крыльев Советов" с "Рубином", которая состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.В честь международного Дня космонавтики на стадионе проведут определенные мероприятия. "Крылья" выйдут на игру в футболках, приуроченных к этой дате (но играть будут в обычной форме), а стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского государственного технического университета.Организаторы ожидают на матче около 15 тысяч зрителей.