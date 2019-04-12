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3 ЦСКА 22 40
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5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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"Крылья Советов" - "Рубин": на матче ожидается около 15 тыс. зрителей

На "Самара-Арене" прошло предматчевое совещание в преддверии игры "Крыльев Советов" с "Рубином", которая состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.

В честь международного Дня космонавтики на стадионе проведут определенные мероприятия. "Крылья" выйдут на игру в футболках, приуроченных к этой дате (но играть будут в обычной форме), а стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского государственного технического университета.

Организаторы ожидают на матче около 15 тысяч зрителей.


Теги: Крылья Советов Рубин
Сегодня, 14:19
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