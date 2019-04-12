Россия РПЛ 2018/19
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"Крылья Советов" - "Рубин": на матче ожидается около 15 тыс. зрителей
На "Самара-Арене" прошло предматчевое совещание в преддверии игры "Крыльев Советов" с "Рубином", которая состоится сегодня в 18:30 по московскому времени.
В честь международного Дня космонавтики на стадионе проведут определенные мероприятия. "Крылья" выйдут на игру в футболках, приуроченных к этой дате (но играть будут в обычной форме), а стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского государственного технического университета.
Организаторы ожидают на матче около 15 тысяч зрителей.
В честь международного Дня космонавтики на стадионе проведут определенные мероприятия. "Крылья" выйдут на игру в футболках, приуроченных к этой дате (но играть будут в обычной форме), а стартовый состав зачитает робот Дима из Самарского государственного технического университета.
Организаторы ожидают на матче около 15 тысяч зрителей.
Программка на матч "Крылья Советов" – "Рубин"https://t.co/vYbghlGXXY— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) April 12, 2019
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