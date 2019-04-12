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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем

Селекционер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал поведение бывшего полузащитника донской команды Аяза Гулиева, ныне выступающего за "Спартак".

Напомним, вчера 22-летний футболист московского клуба избил пешехода.

"Сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем. Я очень удивлен, что он попал в такую историю. Возможная ссылка Гулиева в дубль "Спартака"? Это уже политика самого клуба, они сами разберутся.

Я не понимаю, почему футболисты не учатся на ошибках Кокорина и Мамаева. Может быть и раньше бывало, что так происходило, но сейчас этому придается больше внимания. В мое время отношение футболистов к футболу было другое.

Как бы наказали футболистов раньше? Если что-то натворили, то выходили на поле и кровью добивались уважения, но в наше время совсем по-другому было", — сказал Гамула.

Sport24
Теги: Ростов Гамула Гулиев
Сегодня, 14:31
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