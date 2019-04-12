Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (6)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (6)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ
12:42
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
03:01
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Вчера, 23:58
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
Вчера, 23:43
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
Вчера, 23:27
Неймар вернулся в общую группу
Неймар вернулся в общую группу
Вчера, 22:49
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
Вчера, 22:33
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (29)
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (29)
Вчера, 22:24
Гулиев избивает пешехода (видео) (84)
Гулиев избивает пешехода (видео) (84)
Вчера, 22:15
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (28)
В отношении Гулиева возбуждено административное дело (28)
Вчера, 22:07
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Вчера, 21:59
Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Александр Филимонов: хотел бы поработать в РПЛ, но звонить и просить взять меня я не буду
Вчера, 21:43
Официант: Мамаев говорил девушке: "Ты никогда не добьёшься Кокорина, не приставай" (10)
Официант: Мамаев говорил девушке: "Ты никогда не добьёшься Кокорина, не приставай" (10)
Вчера, 20:57
Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России (3)
Игорь Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России (3)
Вчера, 20:38
Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Йосеф Бенаюн объявил о завершении карьеры
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем
Селекционер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал поведение бывшего полузащитника донской команды Аяза Гулиева, ныне выступающего за "Спартак".
Напомним, вчера 22-летний футболист московского клуба избил пешехода.
"Сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем. Я очень удивлен, что он попал в такую историю. Возможная ссылка Гулиева в дубль "Спартака"? Это уже политика самого клуба, они сами разберутся.
Я не понимаю, почему футболисты не учатся на ошибках Кокорина и Мамаева. Может быть и раньше бывало, что так происходило, но сейчас этому придается больше внимания. В мое время отношение футболистов к футболу было другое.
Как бы наказали футболистов раньше? Если что-то натворили, то выходили на поле и кровью добивались уважения, но в наше время совсем по-другому было", — сказал Гамула.
Sport24
Напомним, вчера 22-летний футболист московского клуба избил пешехода.
"Сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем. Я очень удивлен, что он попал в такую историю. Возможная ссылка Гулиева в дубль "Спартака"? Это уже политика самого клуба, они сами разберутся.
Я не понимаю, почему футболисты не учатся на ошибках Кокорина и Мамаева. Может быть и раньше бывало, что так происходило, но сейчас этому придается больше внимания. В мое время отношение футболистов к футболу было другое.
Как бы наказали футболистов раньше? Если что-то натворили, то выходили на поле и кровью добивались уважения, но в наше время совсем по-другому было", — сказал Гамула.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.