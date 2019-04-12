"Спартак": Гулиев будет строго наказан. Детали наказания – внутреннее дело клуба

Пресс-служба "Спартака" прокомментировала информацию, согласно которой Аяз Гулиев будет наказан, за избиение человека в центре Москвы."Мы уже сообщили, что футболист будет строго наказан. А детали – это внутреннее дело клуба, – сказал и.о. руководителя Департамента по связям с общественностью Филипп Папенков.