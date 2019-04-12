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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

"Спартак": Гулиев будет строго наказан. Детали наказания – внутреннее дело клуба

Пресс-служба "Спартака" прокомментировала информацию, согласно которой Аяз Гулиев будет наказан, за избиение человека в центре Москвы.

"Мы уже сообщили, что футболист будет строго наказан. А детали – это внутреннее дело клуба, – сказал и.о. руководителя Департамента по связям с общественностью Филипп Папенков.

"СЭ"
Теги: Спартак Гулиев
Сегодня, 15:17
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(2)
#7  Nickb777  Москва (Сегодня, 16:08)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
" ...внутреннее дело клуба..." А он что , преступление своё совершил внутри клуба ? Уверен : никакого наказания со стороны клуба не будет. Погогочут , поржут - на этом всё...
Регистрация: 18.04.2018 [жалоба]
#6  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 15:53)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
На внутренние дела клуба УК РФ не распространяется?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#5  sssh53  Москва (Сегодня, 15:49)
  • +4
  •  (6)

А ПОЧЕМУ ЭТО ВНУТРЕННЕ ДЕЛО клуба. То есть избиение человека это внутреннее дело клуба? У нас правовое поле вообще в неизвестном направление поехало. Одних сажаем, других отпускаем
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#4  mah  IBIZA (Сегодня, 15:36)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Кругом сплошная быдлятина...

Кокошу на нары и шампанского не давать!


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:30)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кругом сплошная быдлятина...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 15:29)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Федун положил на общественное мнение. Надеюсь и общественное мнение на него положит и надеюсь это будет заметно по пустым трибунам.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 15:27)
  • +5
  •  (5)

Гнать в шею!!!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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