"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании".– Было психологическое давление. С утра на ногах, жена в этот день родила. Весь день не ел, потом 5 часов допроса.– Агрессию не вызывали ребята? – вопрос адвоката Ромашова.– Точно не вызывало. Я в "Кофемании" видел более вызывающее отношение.– Пятница вечер, суббота вечер – пожалуйста, приходите.– И такое бывает.– Другие свидетели говорят, что "" – приличное место. Такого не бывает...– В пятницу вечером, в субботу, в воскресенье приходите.– Нет, спасибо, – реакция адвокатов и мамы Кокориных.– У***ы (свидетель произнес матерное слово полностью) вы, а не футболисты.