Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании".

– На вас оказывали давление при даче показаний?

– Было психологическое давление. С утра на ногах, жена в этот день родила. Весь день не ел, потом 5 часов допроса.

– Не вы же рожали!

– Агрессию не вызывали ребята? – вопрос адвоката Ромашова.

– Точно не вызывало. Я в "Кофемании" видел более вызывающее отношение.

– Некоторые свидетели говорят, что такое милое заведение и там такое не бывает.

– Пятница вечер, суббота вечер – пожалуйста, приходите.

– А в будний день?

– И такое бывает.

– Другие свидетели говорят, что "Кофемания" – приличное место. Такого не бывает...

– В пятницу вечером, в субботу, в воскресенье приходите.

– Нет, спасибо, – реакция адвокатов и мамы Кокориных.

– Какое оскорбление от Пака вы слышали?

– У***ы (свидетель произнес матерное слово полностью) вы, а не футболисты.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
15
(3)
#15  Kostik   (Сегодня, 16:59)
  • 0
  •  (0)
online

joy ну все верно
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#14  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 16:53)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Uebany


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#13  Футбол наше все   (Сегодня, 16:49)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
идим1986ЦСКА,
Верно написал
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
#12  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 16:40)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Там вопросы идиоты что-ли задают?!Который раз читаю и постоянно идиотские формулировки встречаются!Вот теперь гениальная шпилька по поводу родов и это от официальных представителей закона...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#11  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:38)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно он их назвал.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#10  Мацолла   (Сегодня, 16:24)
  • +1
  •  (3)

xyusosi
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#9  xxd   (Сегодня, 16:21)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
У*** вы, а не футболисты

расшифровка звездочек
1) Утки вы, а не футболисты
2) Ушки вы, а не футболисты
3) Урки вы, а не футболисты

выбирайте..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#8  ljubljana  Over here (Сегодня, 16:05)
  • -1
  •  (5)

Цитата: ujhsysx
Это что за слово такое матерное, начинается на У и кончается на Ы?

то, которое описывает большинство зажравшихся "людей"
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#7  студия дускай   (Сегодня, 15:52)
  • 0
  •  (2)

ujhsysx,
ухоеды...?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#6  ujhsysx  Москва (Сегодня, 15:47)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это что за слово такое матерное, начинается на У и кончается на Ы?
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 15:47)
  • -2
  •  (4)

Цитата: robinzen
Гопники.

Моралист приперся едва выпавший из гнезда с дебильным учебником. Кота не надо обзывать. Моралисты херовы- это жизнь!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:45)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
В жизни не бывает, чтобы пьяная гоп-компания дважды в разных местах города развязно себя вела и при этом были виноваты трезвые граждане. Мало Пак их уе**ми назвал. Можно было и покруче. Им всем к лицу. Гопники.


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 15:44)
  • 0
  •  (2)

Ночь, улица, фонарь аптека
Все повторится как и встарь
Ночь аптека улица фонарь(с)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 15:41)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Культурный чиновник:)
Такой же и водятел был, который куями покрыл бабу которая в машину села, потом назвал синих дибилов петухами, но блин на допросе они говорят что ничего не говорили, а молча ловили в пачку кто стулом кто ботинком...
Не оправдываю отморозок, но то что другая сторона скандала явно не белая и пушистая это факт. Что этот деловой пук в кафехе что водятел которые считаю что ухватили бога за бороду. И им можно не меньше чем пьяным дибилам футболерам....
Нашла коса на камень.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:36)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну вот и собственно и всё.


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама