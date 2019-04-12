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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Судья – Кокорину о показаниях свидетеля из кафе: вы теперь ему точно должны

После опроса свидетеля, официанта "Кофемании" Ильи Павлова по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которого он дал немало лестных отзывов о форварде "Зенита", судья обратилась к подсудимым.

"Вы теперь ему точно должен. Версии от адвокатов: автографы, лайки в Инстаграме, ответная подписка там же и подписанный мяч", – сказала судья после окончания опроса свидетеля.

"СЭ"
Теги: Кокорин
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#2  soloz   Россия (Сегодня, 16:48)
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online
Болеет за:
«Зенит»
....Ирония судьи свидетельствует о том, что посадка Коко и Мамая - дело решенное...

Неужели свершится !? Хотелось бы !! bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:32)
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ирония судьи свидетельствует о том, что посадка Коко и Мамая - дело решенное...

По показаниям некоторых свидетелей ясно, что кое-кого из них сторона обвиняемых явно "подмаслила"... Но правда всё равно очевидно прорывается. Пьяная компания гопничала, вела себя вызывающе-нагло, задиралась и хулиганила...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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