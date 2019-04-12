Судья – Кокорину о показаниях свидетеля из кафе: вы теперь ему точно должны

Россия РПЛ 2018/19
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15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (15)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (15)
15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (15)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (15)
15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (26)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (26)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (2)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (2)
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
12:42
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
03:01
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Сергей Силкин: не исключаю, что "Динамо" придется играть в стыковых матчах, но второго провала допускать нельзя (1)
Вчера, 23:58
"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
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Вчера, 23:43
Rambler не будет привлекать комментаторов "Матч ТВ" (1)
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Неймар вернулся в общую группу
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"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
"Арсенал" ведёт после первого тайма с "Наполи" 2:0
Вчера, 22:33
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (28)
Очевидец драки Гулиева: асфальт был залит кровью (28)
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Гулиев избивает пешехода (видео) (86)
Гулиев избивает пешехода (видео) (86)
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В отношении Гулиева возбуждено административное дело (27)
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Вчера, 22:07
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Кейн получил травму боковой связки голеностопа
Судья – Кокорину о показаниях свидетеля из кафе: вы теперь ему точно должны
После опроса свидетеля, официанта "Кофемании" Ильи Павлова по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которого он дал немало лестных отзывов о форварде "Зенита", судья обратилась к подсудимым.
"Вы теперь ему точно должен. Версии от адвокатов: автографы, лайки в Инстаграме, ответная подписка там же и подписанный мяч", – сказала судья после окончания опроса свидетеля.
"СЭ"
"Вы теперь ему точно должен. Версии от адвокатов: автографы, лайки в Инстаграме, ответная подписка там же и подписанный мяч", – сказала судья после окончания опроса свидетеля.
"СЭ"
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