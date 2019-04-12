Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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В Москве сгорел автомобиль тренера футбольной академии "Локомотива"

В Москве сгорел автомобиль Opel тренера футбольной академии "Локомотива" Алексея Поладько.

41-летний тренер лишился машины в ночь на 10 апреля. Около трех часов ночи прохожие заметили на улице горящий автомобиль и вызвали пожарных, но было уже поздно.

"Полиция выясняет, могла ли машина загореться сама или это происки кого-то из недовольных родителей", - передает телеграм-канал "Мутко против".
Теги: Локомотив
Сегодня, 16:40
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