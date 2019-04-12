Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил
Свидетель суда, официант "Кофемании" Илья Павлов ответил на вопросы Александра Кокорина.
Сегодня в здании Пресненского суда проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита", его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
– Помимо "Кофемании", вы знакомы были со мной? Могли ли мы где-то видеться вне кафе? – спросил Кокорин.
– Если только вы видели меня на трибуне на матче "Спартак" – "Зенит".
– У вас был мой мобильный телефон или что-то еще? Мы могли переписываться?
– Если только лайки в инстаграме вам ставил. Но я подписан на многих футболистов. Я просто хорошо отношусь к футболу. И не так много лайков (вам ставил)...
– Это ничего (улыбается). Почему так подробно рассказываете?
– Я помню прекрасно все, что происходило в эту неделю. Пока что она – самая грандиозная в моей жизни. (Ранее свидетель сообщил, что через два дня после конфликта футболистов и чиновника Пака в кафе у него родился ребенок, а его 10 октября допрашивали 5 часов)
– Момент, когда кто-то поднял телефон, и я с вами разговаривал – единственный? У нас еще были с вами разговоры?
– Я остановил камеру, где были вы. Больше разговоров в это утро с вами не было.
Мамаев делает реплику:
– Он говорит так хорошо, что я в шоке. Сейчас прокурор все исправит.
Прокурор взяла слово. Мамаев в предвкушении протянул: "Оооо!"
"Спорт-Экспресс"
Сегодня в здании Пресненского суда проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита", его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
– Помимо "Кофемании", вы знакомы были со мной? Могли ли мы где-то видеться вне кафе? – спросил Кокорин.
– Если только вы видели меня на трибуне на матче "Спартак" – "Зенит".
– У вас был мой мобильный телефон или что-то еще? Мы могли переписываться?
– Если только лайки в инстаграме вам ставил. Но я подписан на многих футболистов. Я просто хорошо отношусь к футболу. И не так много лайков (вам ставил)...
– Это ничего (улыбается). Почему так подробно рассказываете?
– Я помню прекрасно все, что происходило в эту неделю. Пока что она – самая грандиозная в моей жизни. (Ранее свидетель сообщил, что через два дня после конфликта футболистов и чиновника Пака в кафе у него родился ребенок, а его 10 октября допрашивали 5 часов)
– Момент, когда кто-то поднял телефон, и я с вами разговаривал – единственный? У нас еще были с вами разговоры?
– Я остановил камеру, где были вы. Больше разговоров в это утро с вами не было.
Мамаев делает реплику:
– Он говорит так хорошо, что я в шоке. Сейчас прокурор все исправит.
Прокурор взяла слово. Мамаев в предвкушении протянул: "Оооо!"
"Спорт-Экспресс"
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