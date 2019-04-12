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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил

Свидетель суда, официант "Кофемании" Илья Павлов ответил на вопросы Александра Кокорина.

Сегодня в здании Пресненского суда проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита", его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Помимо "Кофемании", вы знакомы были со мной? Могли ли мы где-то видеться вне кафе? – спросил Кокорин.

– Если только вы видели меня на трибуне на матче "Спартак" – "Зенит".

– У вас был мой мобильный телефон или что-то еще? Мы могли переписываться?

– Если только лайки в инстаграме вам ставил. Но я подписан на многих футболистов. Я просто хорошо отношусь к футболу. И не так много лайков (вам ставил)...

– Это ничего (улыбается). Почему так подробно рассказываете?

– Я помню прекрасно все, что происходило в эту неделю. Пока что она – самая грандиозная в моей жизни. (Ранее свидетель сообщил, что через два дня после конфликта футболистов и чиновника Пака в кафе у него родился ребенок, а его 10 октября допрашивали 5 часов)

– Момент, когда кто-то поднял телефон, и я с вами разговаривал – единственный? У нас еще были с вами разговоры?

– Я остановил камеру, где были вы. Больше разговоров в это утро с вами не было.

Мамаев делает реплику:

– Он говорит так хорошо, что я в шоке. Сейчас прокурор все исправит.

Прокурор взяла слово. Мамаев в предвкушении протянул: "Оооо!"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:48
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