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Урал
Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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"Крылья Советов" - "Рубин": стали известны стартовые составы

12 апреля в Самаре состоится матч 23-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Крылья Советов" примут "Рубин". Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Самедов, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

"Рубин": Ив. Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Иг. Коновалов, Сагитов.
Теги: Крылья Советов Рубин
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