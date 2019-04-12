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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Адвокат: полиция обязана возбудить уголовное дело против Гулиева

Адвокат Борис Локшин прокомментировал поступок полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева.

10 апреля Гулиев вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к Гулиеву.

Адвокат рассказал, что полиция обязана возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство" против спортсмена.

"Если бы они подрались в квартире, где никто не видит, тогда бы можно было поговорить, а так, это было публичное избиение в присутствии большого количества людей", — рассказал адвокат.

360tv.ru
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 18:03
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#1  KARASS   (Сегодня, 18:39)
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кому это надо нет тела нет дела откупиться и замнут или уже они же небожители им все можно smirk
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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