Россия РПЛ 2018/19
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Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (1)
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15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (25)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (25)
15:35
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"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (23)
15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
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"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (32)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (3)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (3)
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"Арсенал" уверенно победил "Наполи"
Адвокат: полиция обязана возбудить уголовное дело против Гулиева
Адвокат Борис Локшин прокомментировал поступок полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева.
10 апреля Гулиев вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к Гулиеву.
Адвокат рассказал, что полиция обязана возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство" против спортсмена.
"Если бы они подрались в квартире, где никто не видит, тогда бы можно было поговорить, а так, это было публичное избиение в присутствии большого количества людей", — рассказал адвокат.
360tv.ru
10 апреля Гулиев вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к Гулиеву.
Адвокат рассказал, что полиция обязана возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство" против спортсмена.
"Если бы они подрались в квартире, где никто не видит, тогда бы можно было поговорить, а так, это было публичное избиение в присутствии большого количества людей", — рассказал адвокат.
360tv.ru
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