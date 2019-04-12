Адвокат: полиция обязана возбудить уголовное дело против Гулиева

Адвокат Борис Локшин прокомментировал поступок полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева.10 апреля Гулиев вступил в конфликт с пешеходом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. Впоследствии стороны уладили конфликт, и пострадавший заявил, что не имеет претензий к Гулиеву.Адвокат рассказал, что полиция обязана возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство" против спортсмена."Если бы они подрались в квартире, где никто не видит, тогда бы можно было поговорить, а так, это было публичное избиение в присутствии большого количества людей", — рассказал адвокат.